棋琴文蓮苑 左營綠園道景觀宅

2016-09-10

記者朱語蕎／專題報導、攝影

高雄左營車站正進行地下化工程，規劃綠園道及自行車步道，新案「棋琴文蓮苑」正對鐵路綠園道，規劃27~52坪，每坪開價26~32萬元，社區鄰近巨蛋商圈、左營高鐵站，全新完工。

崑庭建設推出的「棋琴文蓮苑」位在40米新莊一路，鄰近巨蛋商圈，從新莊一路可接博愛路、華夏路，沿線生活機能成熟，採買便利。未來左營車站地下化後，將規劃綠園道及自行車步道，預計2019年完工，周邊環境市容將大幅改善，提供綠地休閒機能給周邊住戶；社區同時面勝利國小、美國學校，等於戶戶都有永久景觀，中高樓層更可遠眺蓮池潭及原生植物園，視野相當好。

「棋琴文蓮苑」規劃地上15層、地下3層建物，1樓有1戶住家，樓上單層4戶搭配兩部電梯，基地臨新莊一路退縮，擁有寬敞永久棟距，人車分道，規劃6米車道進出，轉彎處達4米。建材配有林內牌廚具、主臥和成免治馬桶、80X80公分拋光石英磚、單層排氣等，衛浴均有開窗，部分戶別可看蓮池潭景觀。

專家意見

「棋琴文蓮苑」專案經理 林明勳

此案位在熱鬧的巨蛋商圈旁，僅規劃56戶住家，相對單純，周邊休閒機能齊備，基地享有國小及綠園道永久棟距，中高樓層部分戶別可看蓮池潭景觀，住家環境單純。