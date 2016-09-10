北市國宅保值排行榜 成功國宅居首

2016-09-10

記者馮牧群／專題報導、攝影

台北市的國宅由於興建時間早，大部分位於交通便捷、生活機能強的地段，房價又相對附近的後期社區親切不少，因此一直都有穩定的購屋買盤。業者統計發現，以今年1~6月與去年相比，成功國宅為房價抗跌第一名，每坪69萬元成交價持平，另像是延壽國宅、大安國宅、敦化新城、興安國宅，也都在保值排行榜上有名。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，房市盤整時期，國宅行情也難免受到干擾，不過，地段、門牌仍是國宅價格決勝關鍵，當週邊交通、公共建設等都已成熟，房價抗跌性更得彰顯。以價格維持在8字頭水準的「敦化新城」來說，座落敦化北路155巷，屬於燙金門牌，且知名豪宅文華苑、潤泰敦品就在敦化新城一前一後，推升區域房市。

蛋黃區國宅 房價最保值

而大安區成功國宅、松山區延壽國宅，房價修正都在1%內，幾乎持平，陳炳辰認為，延壽國宅位於老字號的正民生社區範圍，公園林立、環境單純，有慢活生活風格，加上區域近期推出不少開價百萬新建案，都是守住6字頭均價的原因。至於成功國宅鄰近仁愛路林蔭大道、遠企、捷運科技大樓站，生活機能完整，能以單坪70萬有找的價格買到大安區黃金地段的入門款，獲得不少換屋族青睞，未來還有機會攀升至7字頭均價。

若是喜愛新案的購屋族，與成功國宅同一個生活圈的「THE MALL CASA」、「大安賦」、「大安御邸」，均為新成屋產品；延壽國宅所在的民生社區附近，則有「中工常翠」、「新潤峰耘」、「民生日月」等案，相較之下，新案具有豐富公設與品牌建材，在建築結構上，也因全新建造提升安全性。

其他榜上有名的包括靠近台北市圖總館的大安國宅，有盡收大安森林公園景觀的條件；中山區興安國宅則有民生復北商圈、台北大學民生合江校區的純住宅氛圍，房價只分別有1.02%、2.16%微幅調整，陳炳辰說，上述國宅保值性仍不差，在入住人口稠密、供需穩定的前提下，有助於社區房價恆溫。

屋齡舊宜注意屋況 車位須抽籤

國宅社區不少，居住品質、交通位置是房價高低的影響因素，永慶房屋大安部附中店業務副理陳家裕就說，以大安區的郵政新村為例，社區有師大附中學區，權狀坪數幾乎不計入公設，等於住戶實際使用空間更大，加上信義路為北市主要幹道、雙捷運線與商圈匯集，附近還有大安森林公園，因此受到在地買方，包括醫生、教授等族群的喜愛。

陳家裕提醒購屋族，很多國宅屋齡都在30年以上，室內首要注意漏水、滲水的問題，尤其在頂樓戶最容易發生，廁所及廚房的天花板也要注意有無水泥剝落的情形，此外現在不少買方會關心氯離子的含量，若有需求應向仲介業者要求提供測量數據。

國宅通常有較年長的軍眷住戶，介意住家曾發生自然身故事件的購屋族，可先向仲介詢問；其他部分要注意管委會的運作狀況(例如清潔、安全、信件代收)，觀察樓梯間有沒有鄰居堆放雜物或垃圾，能大致推斷大樓的素質。陳家裕提醒，購屋族最好先了解停車位的抽籤方式及使用規定，住戶若有停車需求，購買前一定要納入考量，對於車位普遍不足的國宅社區格外重要。