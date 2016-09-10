夏秋交替 為寢具添秋意

2016-09-10

記者葉思含／專題報導、照片／業者提供

時序入秋，天候逐漸轉涼，居家空間也該換上初秋寢織轉換表情，輕鬆簡單就能變化臥室風格，為居家增添一股新意，合適的材質也能在季節交替時換得一夜好眠。今年各家寢飾品牌紛紛打出濃濃異國情調，利用優雅圖騰增添臥房視覺感，讓睡眠也能徜徉在優雅之間。

濃郁飽和異國風 優雅浪漫

夏秋時節交錯之際，是各家居家寢飾品牌銷售的重點季節，日比家族表示，不同於春季以玫瑰石英粉與寧靜粉藍為主的粉嫩色調，今年秋冬抹上一層濃郁飽和的色彩，紛紛打出異國風情，無論是優雅的北義風格、浪漫的南義情愫、華麗繁複的異國圖騰、清爽的英式鄉村風、或是個性簡約的都會時尚，皆訴求回歸品牌精神的理念，配合鮮明濃郁的色系，讓蕭瑟的秋冬增添亮麗的視覺感。

今年HOLAPetite秋季新品就以多元文化混融的北非風格為靈感，吹起濃濃異國風，獨家開發8款寢織花版，以緹花、刺繡、蕾絲等古典寢織工藝，融合阿拉伯圖紋、馬賽克瓷磚、放射幾何拼貼等奇特繁複的藝術語彙，以重覆性的組合圖紋為設計主軸，採用適合秋冬季節的深邃靛色與沉穩的琥珀韻味，在寢臥空間展演神秘色彩，輕鬆為寢室轉換異國情調。

英倫情調訴求 自然漫步歐洲

Wedgwood秋冬寢飾則走英倫情調，訴求自然之美，藉由時光與自然的對話，詮釋英國梅李園內結實纍纍的果實與芳草；ZUCCHI bassetti則主打義大利傳統工藝寢飾，包括奇幻森林、十八世紀米蘭瑟貝羅尼宮晚宴等風采，為居家帶來溫暖與無限靈感。遠東集團東妮寢飾則攜手法國知名設計師，讓視覺彷彿漫步法國香榭大道。

如果覺得今年初秋新品過於搶眼，或與原本裝潢色調衝突，IKEA建議可以挑選大地或溫暖柔和的色系、圖樣的寢織被套組讓臥室增加一些溫馨感，喜歡簡約風格的人也可以挑選黑灰色系，搭配原木色或是深棕色的寢具，就能塑造簡單俐落的秋季個人風格。

忽冷忽熱 挑選透氣保暖材質

寢織材質的挑選上，因秋季天氣不甚穩定，氣溫時而炎熱時而涼爽，IKEA建議在寢織的選擇上除了舒適的純棉，也可以選擇Lyocell柔絲透氣纖維混紡的材質，另外，IKEA在棉被選擇上，也有涼被、暖被、特暖被和四季被等厚度的選擇，兼具有保暖及透氣的功效，可依個人睡眠習慣選擇厚度，在入秋微涼的夜晚睡的更加舒適，不會因太冷或太熱而輾轉難眠。

東妮寢飾建議，秋冬除了可以挑選超熱感羊毛被、EKS-Hyper除臭發熱被外，也可以選擇透氣、調節空氣濕度的Moisfine四季被，在初秋變換之際不需擔心在夜晚裡會有悶熱、黏濕感，影響睡眠品質。