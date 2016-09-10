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大城有德 新竹高鐵特區新成屋

2016-09-10

記者葉思含／專題報導、攝影

新竹高鐵特區新成屋「大城有德」規劃少有的61~69坪雙主臥4房，位光明六路第一排，每坪開價32萬元，每戶總價1900~2300萬元，全新完工。

大城建設於新竹高鐵特區推出新成屋「大城有德」，位竹北光明六路東二段120號，現場專案經理張國男表示，該案周邊有竹北遠東百貨、國民運動中心以及高鐵周邊帶狀綠意植栽，走路3分鐘到物理公園、文小預定地，開車3分鐘到交流道，生活便利。

「大城有德」總銷13億元，基地面積717坪，設計團隊有王銘鴻、袁宗南、朱柏仰、尤俊雄等，規劃地上19樓、地下3樓獨棟單層3戶建築，全區共49戶住家與4戶店面，一般樓高3.4米，每戶配2個坡道平面車位，住宅規劃61、69坪，A、B戶設計69坪4房雙主臥，C戶規劃61坪4房。

1樓休閒設施有挑高7.8米的大廳、交誼廳、多功能室，4樓為閱覽室兼會議室，頂樓設計Lounge Bar、健身房、中庭花園。建材配備部分有STOSA義大利廚具、BWT德國全棟式淨水、BOSCH洗碗機、TOTO衛浴。

專家意見

「大城有德」專案經理 張國男

「大城有德」位竹北60米光明六路主幹道，是竹北最寬闊路段，規劃61~69坪雙主臥4房，在新竹相當少有，線上個案量體也不多。本案注重空間實用性，擁有寬闊客餐廳空間，戶戶3面採光，可欣賞山景視野。訴求換屋客層，已購客戶以科學園區中高階主管與在地自住客居多。

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  • 「大城有德」實品屋為規劃61坪的C戶，擁整面落地窗。

    「大城有德」實品屋為規劃61坪的C戶，擁整面落地窗。

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標題：大城有德 新竹高鐵特區新成屋


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