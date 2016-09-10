大城有德 新竹高鐵特區新成屋
2016-09-10
記者葉思含／專題報導、攝影
新竹高鐵特區新成屋「大城有德」規劃少有的61~69坪雙主臥4房，位光明六路第一排，每坪開價32萬元，每戶總價1900~2300萬元，全新完工。
大城建設於新竹高鐵特區推出新成屋「大城有德」，位竹北光明六路東二段120號，現場專案經理張國男表示，該案周邊有竹北遠東百貨、國民運動中心以及高鐵周邊帶狀綠意植栽，走路3分鐘到物理公園、文小預定地，開車3分鐘到交流道，生活便利。
「大城有德」總銷13億元，基地面積717坪，設計團隊有王銘鴻、袁宗南、朱柏仰、尤俊雄等，規劃地上19樓、地下3樓獨棟單層3戶建築，全區共49戶住家與4戶店面，一般樓高3.4米，每戶配2個坡道平面車位，住宅規劃61、69坪，A、B戶設計69坪4房雙主臥，C戶規劃61坪4房。
1樓休閒設施有挑高7.8米的大廳、交誼廳、多功能室，4樓為閱覽室兼會議室，頂樓設計Lounge Bar、健身房、中庭花園。建材配備部分有STOSA義大利廚具、BWT德國全棟式淨水、BOSCH洗碗機、TOTO衛浴。
專家意見
「大城有德」專案經理 張國男
「大城有德」位竹北60米光明六路主幹道，是竹北最寬闊路段，規劃61~69坪雙主臥4房，在新竹相當少有，線上個案量體也不多。本案注重空間實用性，擁有寬闊客餐廳空間，戶戶3面採光，可欣賞山景視野。訴求換屋客層，已購客戶以科學園區中高階主管與在地自住客居多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 全台置產熱區出列 包租公看過來
- 8%推早午餐 W Hotel拋媚艷午茶
- 法式經典浪漫 衣本初衷
- Hermes伊人視界 身入柔美女裝─透過視覺.聽覺.嗅覺 演繹秋冬新品 展現精湛工藝
- 翫寶 桃園唯一NASA隔震建築
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 肇事熱點改善 4路口不減反增
- 自由談》看習大大臉色，何來生路？
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 微小說 幫忙
- 自由廣場》年金怪獸 種姓制度
- 蘭斯佛好投 犀利3連勝
- 自殺防治 郭韋齊鼓勵永不放棄
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
- 金管會推台版監理沙盒 Apple Pay 年底前上路
- NCC去函《政經》搞煽動 彭文正轟恐嚇
- 微小說 異雨夜
- 陳仕朋出手「很像陳偉殷」
- 改造空氣槍滅鼠蛇 車斗廠老闆觸法
- D5、聯勤信義 以地易地
- 《樓下的房客》叫好叫座 殺進國際
- 陂塘公園 地景環境劇場開幕
- 歡樂友緣公開賽》逆轉封后 陳依妏︰像在打電玩
- 證券行情表、證券表格
- 猴嗑南庄甜柿 炮攻電網無效
- 《中英對照讀新聞》Wooden sculpture of London goes up in flames to mark Great Fire anniversary 倫敦木雕毀於一燼 以誌「大火」週年
- 陳鴻文下二軍 鄭凱文關門？
- 新光─旗津航線 10月可望復航
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 張川田逝世10週年 水牛精神推廣協會送米濟弱
- MLB》洋基5連勝 奧斯丁立大功
- 中橫臨37便道巨石開拆
- 網協理事長：妖魔化協會不公平
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- 台江文化中心 拚107年8月完工
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 吳慷仁裝嫩彆扭 嘆青春回不去了
- 台灣好行學生半價 周邊消費優惠
- 私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
- 47宗教團體 獲低碳認證
- Note7機上禁用、禁託運 5家國航跟進
- 私主張 生命清單
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大城有德 新竹高鐵特區新成屋
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分