翫寶 桃園唯一NASA隔震建築

2016-09-10

記者馮牧群／專題報導、攝影

市中心要找到基地寬闊、具有樓高視野的指標新案越來越難，定泰建設於桃園中正藝文特區旁推出新成屋「翫寶」，是桃園唯一國際級NASA隔震技術，與台北亞太會議中心、美國蘋果總部、故宮南院同等級，不僅強調建築安全，且1306坪的壯闊基地，只用約23%建蔽率，留下大塊綠地給住戶使用，每坪開價40~50萬元。

基地位在同德二街的定泰翫寶，享有藝文特區的生活機能，強調具有創新專利的萬向定位隔震系統及建築品質，是美國NASA為發射太空梭所研發的隔震原理，可抗7級地震，也是市面上少數結合隔震建築與千坪花園的指標新案。

現場專案經理廖俊威說，該案由名建築師呂建勳設計，具有現代化豪宅風格，客戶接受度很高，坪數規劃77、82坪，3房、3+1房產品，目前入住客戶以公司高階主管、科技業、航空公司、自營商為主，多半有地緣關係。

千坪花園中種植近百棵植栽，住戶一年四季都可欣賞綠意景觀，環境品質佳。建材工法部分，為當層排水排氣，運用日式明管工法，水、電獨立系統，並使用國家音樂廳等級的隔音地板，厚達24公分且有全密式室內管道；另外還有窗角防裂、防滲工法，每戶停車位配備電動車充電電源等，規格不遜於北市豪宅。

專家意見

「翫寶」專案經理 廖俊威

本案位處純住宅區，與中正藝文特區有共同生活機能，是鬧中取靜的靜巷名宅，10分鐘車程銜接北二高及中山高，3分鐘就到國中小學，住戶還能享受健身房、宴會廳、瑜珈教室、戶外泳池、空中花園與多元植栽等設施帶來的優質生活。