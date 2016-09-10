數位宅妝新風潮 建商銷售添利器

2016-09-10

記者葉思含／專題報導、攝影

Pokémon Go精靈寶可夢遊戲的爆紅，讓AR擴增實境、VR虛擬實境近日又再掀起一波關注，向來腦筋動得快的建商早就將兩種技術引進建案銷售裡，數位宅妝的服務讓民眾更能體驗並看見未來家的呈現，也成為時下建商、代銷業者銷售建案的創新趨勢。

虛擬實境是現在最夯的新科技，iStaging™(數位宅妝)結合穿越實境技術、雲端科技、空間設計等3大特色的專業售屋應用服務，提出創新商業模式，透過AR/VR技術串連房地產、仲介、傢俱及設計等產業生態鏈，是AR/VR技術平台公司。iStaging數位宅妝策略投資總監李易政博士表示，透過公司提供的技術，能讓地產建商利用雲端平台向消費者介紹房產資訊，消費者也可以透過VR實境賞屋以及AR實境導購家具找到喜歡的設計，已成為台灣建商最熱門的銷售工具。

售屋主動出擊 擴大銷售圈

台灣有許多知名建商、代銷業者與iStaging數位宅妝合作，運用AR、VR技術在銷售端，如遠雄、創意家等。遠雄企業團研展室研發總監劉炳忠表示，AR較適合運用在新成屋銷售，如遠雄新莊「中央公園」即利用AR擴增實境讓購屋族在空屋裡想像未來家具配置設計，雖然使用效果未如VR身歷其境，但看屋客都表示對於未來居家擺設能有初步構想，「中央公園」也在推出AR技術2年來近完銷。

除了AR，遠雄也將推VR虛擬實境，將其運用在創新銷售模式上，劉炳忠透露，VR有方便攜帶、主動出擊的優勢，不必侷限在現場守候民眾看屋，可以直接到客戶家中、公司，或舉辦銷售說明會，透過鏡頭直接讓民眾身歷其境。如遠雄內湖五期今年預計再推2建案，將結合VR虛擬實境，未來擬推北屋南售、南屋北售等創新模式，甚至帶到海外售屋試水溫，直接利用鏡頭從大環境生活機能、到基地鄰路條件，並進入外觀、公設、室內陳設等空間賞屋，而遠雄汐止「U TOWN」也擬利用VR帶至內湖、信義企業主端銷售，只要反應佳，遠雄將持續擴大使用。

賞屋專車結合VR 建案買氣增

創意家行銷新莊案「這一站 幸福」則推出行動賞屋車，配備VR虛擬實境，選在週末人潮聚集處如新莊體育場、傳統市場出沒，主動出擊找尋民眾上車透過鏡頭賞屋，創意家行銷主任吳立言表示，平均單日可吸引10組客戶上車看屋，約4~5組會因VR虛擬實境的介紹願意再到接待中心現場洽談，推出半年來成功吸引百組客戶親臨賞屋，售出3~4戶，平均每30組就成交1組，成績不錯。