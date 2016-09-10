超級花園 自備90萬起 送裝潢冷氣

2016-09-10

記者葉思含／專題報導、攝影

漢翔開發於汐止大同路、樟樹二路口推出新成屋「超級花園」，規劃15~37坪，每坪開價44~46萬元，現打出廣告戶自備90萬起，加送裝潢、冷氣，吸引首購族目光。

汐止房價較南港、內湖便宜許多，吸引許多民眾覓屋，「超級花園」專案經理蕭遙表示，該案步行可達台鐵汐科站，一站達南港、兩站達松山、三站達台北車站，開車5分鐘達COSTCO、iFG購物廣場，10分鐘至擁有購物、影城、住宿全方位機能的南港citylink商圈，交通與生活皆便捷。

「超級花園」全新完工，基地位樟樹二路，面積達2459坪，規劃A~D共4棟地上15樓、地下5樓建築，全區共635戶住家與3間店面，住家規劃15~37坪。休閒設施採全齡化設計，有迎賓廳、KTV、兒童故事館、兒童遊戲室、投籃機、會議閱覽室、健身房、四季花園廣場、林蔭步道區、空中花園等，十分多元。

「超級花園」外觀走線條感設計，訴求開闊近千坪的中庭花園空間，依季節栽種豐富樹種，四季各有表情，建築臨路退縮，基地側邊有百坪國有綠地設置景觀步道，富豐富綠意。

專家意見

「超級花園」專案經理 蕭遙

「超級花園」推出超低自備90萬元起買含車位、含全室精裝潢、含冷氣的優惠，一卡皮箱即可入住，還能享受輕鬆低月付，買房可說是比買車還輕鬆，目前周邊中古屋行情每坪30~40萬元，本案含精裝修每坪44~46萬元，相當划算，因此週來人達80組，已售7成。