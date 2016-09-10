考試院生活圈 靜謐純住家 收租投報高

2016-09-10

記者葉思含／專題報導、攝影

台北市文山區木柵路一段考試院生活圈屬於靜謐的純住宅區，擁有基本的生活機能與店家，由於有穩定的學生和公務員租屋客群，置產收租報酬率高，吸引不少民眾購屋，中古屋每坪30萬元起，近來有不少建商推出小基地住宅建案，每坪63~68萬元。

考試院生活圈位景美、木柵、新店交界，鄰近景美河堤，主幹道有木柵路一段、試院路、辛亥路六七段、和興路，有考試院、考選部、銓敘部、國家考場、市立圖書館等規劃，周邊以純住宅區為主，木柵路沿線有許多商家，如麥當勞和餐飲小吃，並有全聯超市提供採買需求，旁緊鄰世新大學校園，有試院路美食街。大眾運輸部分，目前無捷運規劃，搭乘公車至文湖線、松山新店線也頗為便捷，也可快速至景美夜市、木新市場。

新案小基地開發 每坪6字頭

近來有不少建商推出新建案，多為200坪以下小基地、單純戶數產品，如「懷素」、「翰林苑」、「試院若隱」等，新成屋「懷素」面華興公園第一排，基地面積192坪，規劃單層單戶3房住家，有4戶48坪和1戶63坪樓中樓產品，十分單純，每坪開價63萬元，現場銷售人員表示，該案建蔽率僅35%，步行至木柵路僅100公尺，每戶總價3120萬元起，目前已售2戶。

試院路「翰林苑」基地面積197坪，規劃獨棟雙併共17戶，每戶64~90坪，每坪66萬元，每戶總價約4568萬元。「試院若隱」面仙跡岩保護區，基地面積150坪，規劃25~27坪2房，每坪66~68萬元，共15戶，採光通風佳，預計今年底完工交屋。

租屋需求大 收租報酬率高

中古房市部分，信義房屋文山試院店副店長蔡育豪表示，考試院生活圈以公寓居多，屋齡約30~40年，每坪30~40萬元；10年內大樓每坪50~60萬元、10年以上每坪45~55萬元。指標社區大樓有位辛亥路六段的「發現之旅」，屬大型社區，每坪45~55萬元，規劃3~4房；旁有「極美山莊」，規劃2~4房，單坪52~61萬元，休閒公設齊全，釋出轉手快。富山路「鄉林原創」近仙跡岩步道，為在地指標社區，每坪58~62萬元。

蔡育豪分析，木柵路有溝子口環狀線規劃以及元利建設國發院土地開發案，都是考試院區域重要利多，另外，生活圈內有世新大學學生和在地公務員租賃需求，因房價相對低、報酬率高，吸引許多民眾置產收租，舉總價1300萬元公寓為例，可隔6間套房，每間有9000元行情，投資報酬率達5%，且租賃市場活絡，幾乎都滿租，無須透過仲介。

小提醒

考試院生活圈靠近仙跡岩部分公寓物件屬於山坡住宅，出入比較不方便。未來雖有環狀線規劃，但仍需要時間等待，搭乘捷運仍需轉乘至新店線或文湖線。

專家意見

信義房屋文山試院店副店長 蔡育豪

考試院生活圈屬於非土壤液化區，房地產選擇多元，從老公寓、電梯、收租套房、店面、透天皆有，總價1000~1400萬元可買公寓3房，在台北市相對親民。這裡鄰近河堤，有腳踏車步道、籃球場等規劃，生活環境佳。建議預算不足的民眾可往有河景的和興路、有元利建設推案的光輝路找尋，房價親民又有未來性；另外，試院路部分住家因有坡度，也有許多低總價產品。