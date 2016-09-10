全台置產熱區出列 包租公看過來
記者馮牧群／專題報導、攝影
微利時代，現金寄放銀行越變越薄，不動產仍是投資民眾理財主要方式之一，在房市盤整之際，觀察全台6大主要都會區的租金報酬率發現，仍有投報表現亮眼的行政區，中南部更有投報率4%~6%起的新案推出，打算中長期持有的置產收租族值得留意。
綜觀6都住宅以平均房價、租金換算投報率前兩名的行政區，雙北市表現較差，投報率普遍在3%上下，而表現最優異的出現在台南市，中西區投報率高達6.4%，東區也有約6%；台中市居次，北屯區6%、西屯區4.9%，桃園市龜山區5.1%、中壢區4.4%，而高雄市三民區為4.8%、左營區4.1%。
房價落差大 投報效益更顯著
大家房屋企研室主任郎美囡分析，觀察6都房價及租金差距，租金部分每坪相差幾百元，不過，房價每坪卻有幾萬到幾十萬差距，在租金水準差異不大、房價水平落差極大的狀況下，房價較低者投報率表現優異，所以台南市兩區數據亮眼。
值得一提的是，新北市房價與租金較台北市低，租金與其他4都差不多，但房價高於其他4都，相較之下投報率敬陪末座，郎美囡說，房市多頭之際，房價上漲速度遠比租金快，尤其部分區域價格強勢拉抬，租金卻沒有並駕齊驅之勢，反觀中南部一些區域，雖然價格上漲，但基期低，平均單價未達20萬元，租金與新北市差異不大，甚至有些區域租金高於新北市，整體看來，往桃園以南當包租公、包租婆，是門檻低、投報高的選擇。
根據央行近日公布資料，7月銀行房貸餘額為6.23兆元，續創歷史新高，年增率4.74%更是23個月新高，包括央行連續4度降息、鬆綁房市管制，房貸利率頻頻調降等因素，都有利減輕民眾購屋負擔，提高進場投資意願，各地也出現訴求投資效益的新案。
置產型需求 首選辦公商圈、大學城
台北市中山區「晶華匯」專案經理程紹鈞表示，該案在509坪大的基地規劃20、26坪輕豪宅，是市中心罕見的設計，並有300坪大廳、空中泳池、健身房、loungebar等公設，適合單身貴族、頂客族及退休族，中山區租屋需求很大，附近租金行情2房產品可達5萬元以上。
台中市潭子區「圓通大街」為80~195坪規劃的透天店套產品，基地位在圓通南路、復興路口，負責銷售的基創建設副總史春生指出，該案距離未來捷運紅線潭子站、潭子火車站僅500公尺，瞄準潭子工業區工作人口的居住需求，附近6~8坪套房租金行情約8000~9000元，估計投報率有4%以上。
沙鹿區「發財墅」規劃26~32地坪、62建坪的透天產品，現場副總劉昌浩表示，第一期銷售熱烈，甚至有台北客特地南下投資，第二期基地位於平等路，鄰近的弘光科大、靜宜大學總共2.3萬名學生帶來龐大租屋需求，單人套房有4000~6500元的租金行情，若單以該案自備款推估，投報率上看16%。
高雄新案投報率6%起 有專人代租代管
南台灣具有投資效益的新案也不少，高雄市三民區「康朋街」專案經理林明偉說，該案為2~4房產品，在民族一路、文藻外語學院旁，不只投資買盤青睞，還有許多家長就近為在學子女置產，未來打算繼續收租，以當地2房租金行情1.6萬元至1.9萬元估算，該案投報率至少6%起。
仁武區霞海重劃區內的「榮總大亨」規劃53~58地坪、117~118建坪電梯別墅，正處榮總商圈，切中醫院工作人口的居住需求。屏東內埔「屏科大富翁2」以會賺錢的房子為號召，現場專案經理昌志遠表示，2房總價292萬元起、3房總價436萬元起，提供包租6年、專人代租代管服務，鎖定屏科大租屋市場，以自備款推算投報率超過10%，其中有8成外地客都是中部以北的置產買方。
但郎美囡提醒，適用房地合一稅制者，不利於短期投資，對於中長期投資者而言，租金投報率是必要考量，建議有意置產投資的民眾，應掌握地段區位、生活機能、未來發展，當地及鄰近區域的就業、就學人口，還要評估區域的空餘屋量是否過多，以避免供過於求，達到穩定收租的效果。
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