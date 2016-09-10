鄭有美粉嫩美肌 屍速列車亮點

2016-09-10

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞南韓電影《屍速列車》近來話題不斷，而片中女主角之一，有「小李英愛」之稱的鄭有美，透亮、白裡透紅的好膚質成為焦點。

鄭有美的妝容向來自然水亮，展現白裡透紅效果，不強調眼妝或是誇張唇彩，親切感十足，也讓外表比實際年齡更young！

她在南韓代言彩妝品牌benefit「菲菲唇頰露系列」以及「眉玩眉瞭眉采系列」，她所使用的「紅粉菲菲唇頰露」絕對是自然妝感的最好的選擇 ！這款產品今年上市40週年，當初benefit創辦人Jean和Jane，遇到了一位脫衣舞孃，舞孃困擾著自己的乳暈不像從前粉嫩，希望有化妝品能讓她的乳暈看來像櫻桃般鮮嫩，Jean和Jane接受了這個挑戰，進而研發出「紅粉菲菲唇頰露」，後來發現產品不僅用於乳暈，搽於唇、頰都有很好的粉嫩效果，也成為品牌的明星商品。