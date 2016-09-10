周興哲 男人戀愛必修題

2016-09-10

〔記者馮亦寧／台北報導〕熱愛創作的周興哲以一首〈以後別做朋友〉打開知名度，這次新專輯他則想唱出愛的本質，因而命名為〈愛，教會我們的事〉。

在這次的專輯當中，創作部份皆由周興哲操刀，他說：「我將對於愛情中經歷的感動和感觸寫成給喜歡我音樂的朋友們分享。」雖然愛情經驗不多，但是周興哲覺得跟每一任女友相處都非常珍惜彼此，這些點點滴滴累積成這首〈愛情教會我們的事〉。周興哲覺得愛情讓他變得更有耐心，而男人戀愛必要的學習課題，應該就是：細心、耐心。

去年哥哥ALEX也發行迷你專輯，周興哲覺得很開心，因為哥哥是他最忠實的聽眾和音樂夥伴，他們兩人甚至還常常交換音樂意見呢！