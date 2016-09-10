Hermes伊人視界 身入柔美女裝─透過視覺.聽覺.嗅覺 演繹秋冬新品 展現精湛工藝

2016-09-10

〔記者王瀅娟／北京報導、攝影〕Hermes愛馬仕於北京民生現代美術館舉辦「The View from Her伊人視界」秋冬女裝展覽，透過11個「房間」，帶領全球媒體與VIP們深入愛馬仕秋冬女裝的內在世界。

策展人愛馬仕女性世界藝術總監Bali Barret與愛馬仕場景設計師Antoine Platteau共同合作，以一種輕鬆但出乎意料的方式介紹愛馬仕秋冬女裝。透過視覺、聽覺甚至嗅覺的精心安排，讓顧客了解愛馬仕秋冬女裝要素，如「釘藝空間」中的香檳站，將服務員的臉蛋與下半身隱藏於站體中，使賓客不得不注意到纖纖手腕上佩戴的鉚釘手環；「純粹」以帶給愛馬仕無窮靈感的馬具為主角，空氣中聞得到淡淡的乾草香；「秘密抽屜」讓賓客們宛如置身女人的衣櫥內，近距離一窺抽屜內收藏的秘密與秋冬女裝，並為活動最高潮的表演「九重奏」醞釀氣氛。

Bali Barret特別邀請美國後現代舞蹈藝術家Lucinda Childs，以愛馬仕秋冬女裝為題創作。Lucinda挑選了9條絲質斜裁連身裙，從設計師製版的理念中提煉出舞步，編出一段長達20分鐘的芭蕾舞表演，直線、斜線與不同的圖形交織，極簡的舞步與排列，搭配舞者投影，令人完全感受到穿上愛馬仕女裝的女性身段之柔美，體驗「強烈簡約（Strong Simplicity）」的終極魅力。

另一段同由Lucinda編舞的「紡間」，將愛馬仕獨家的斜紋針織技法（Twillaine Techeniques）轉化為表演，令人體會嚴肅的工藝竟可如此美不勝收。處處驚喜的夜晚於趣味賽馬遊戲中結束，令眾多賓客度過難忘的一夜。