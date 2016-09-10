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8%推早午餐 W Hotel拋媚艷午茶

2016-09-10

〔記者凃盈如／台北報導〕吃的時尚當道！在永康街已頗負盛名的8%ice café，以高挑的店面及自製冰淇淋為冰品注入時尚低調的文青風，深受消費者歡迎，近來進駐SOGO忠孝館，開設主打早午餐、下午茶、輕食的咖啡店，店內46個座位，單一店家就提供多達60種麵包，早午餐套餐價格帶為180至280元、下午茶為249至260元，並於即日起至10月7日開幕期間，每日下午2點起限量提供10份本季主推的「波士頓龍蝦三明治」，搭配湯品套餐原價599元，特價299元。

W Hotel紫艷餐廳，今年秋天更與以眨眼鞋為識別的時尚品牌，Chiara Ferragni聯手打造的雙人下午茶組合「拋媚艷」，由新任米其林主廚鄔海明、行政總主廚Bradley Froehlich及甜點專家何玉梅共同設計，將Chiara Ferragni秋冬鞋款的豹紋、高跟鞋、閃電妝容等元素為精緻甜點、鹹點，1套共有20個小點心，1,800元+10%，每日下午2：30至5：30限量供應，前50組訂位者，可獲得Chiara Ferragni提供的500元貴賓抵用券兩張，更有機會抽中Chiara Ferragni後背包或手機殼，即日起至12月31日限定推出。

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  • 於永康街富盛名的8% ice cafe進駐SOGO忠孝館，跨足開設早午餐咖啡店 。即日起至9月11日，只要填寫完整會員資料就可獲得免費早餐盒（每日限量200份）

    於永康街富盛名的8% ice cafe進駐SOGO忠孝館，跨足開設早午餐咖啡店 。即日起至9月11日，只要填寫完整會員資料就可獲得免費早餐盒（每日限量200份）

  • WILD WINKS拋媚艷雙人下午茶，滿足熱愛下午茶的消費者視覺與美味饗宴，也展現Chiara Ferragni秋冬系列主打的70年代華麗搖滾風。

    WILD WINKS拋媚艷雙人下午茶，滿足熱愛下午茶的消費者視覺與美味饗宴，也展現Chiara Ferragni秋冬系列主打的70年代華麗搖滾風。

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