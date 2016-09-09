《手作美學 職人之包》輕量針織包

2016-09-09

記者林欣若／台北報導

利用柔軟的皮革、精緻的針法，如職人手工打造包款，不是誇張搶眼的亮麗外型，卻經得起時間的考驗，是最能融入各種穿搭風格的實用配件。

這幾年針織技術將運動鞋帶向全新里程，Nike的Flyknit、adidas的Primeknit都以服貼度和包覆性，帶來前所未有的舒適體驗，加拿大包包品牌Herschel Supply的創辦人Jamie Cormack和Lydon Cormack兄弟受到運動鞋啟發，研發出專利科技編織材質ApexKnit，Herschel Supply成了首度運用編織技術的包包品牌。

運動鞋強調包覆性，但包包更講求負重力和耐用度，因此Cormack兄弟把ApexKnit改良成更有支撐力，運用特殊密織手法製成縝密度高達600丹的強化紗線，打造出堅韌耐用的織物面料，讓每款包型外觀輪廓、收納袋與每個細節處都挺實、不塌陷，運用最少的縫線，達到減重、輕巧的目的，同時提升了負重力，高強度紗線紡織揉合出渾然天成的細密紋路和漸層色澤，更加凸顯工藝質感。此系列的三款包型分別是流線感與科技感十足的Lawson，結合藝術與現代科技感，有著簡約運動風格的Dayton，以及實用又方便的小物袋Network。

圖片提供／ADOLE、Herschel Supply Co.、MSPC、Roots