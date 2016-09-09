卡地亞紐約旗艦店 百年地標風華再現─經4年修復盛大開幕 珍珠項鍊致敬專賣店傳奇故事

2016-09-09

〔記者方惠宗／台北報導〕百年地標、卡地亞（Cartier）紐約專賣店在為期4年的修復工作後盛大開幕，再現第五大道與第52街交匯處的輝煌面貌！開幕派對熱鬧非凡，宛如正為這個明年就滿100週年的歷史地標獻上祝賀，英國女星席艾娜米勒、美國導演蘇菲亞柯波拉、女星凱蒂荷姆斯等，都是派對要角，張震更是場上最搶眼的「亞洲之星」。

紐約的建築格局在過去百年經歷變化，位於第五大道653號、開幕於1917年的卡地亞紐約專賣店不曾改變，獲視為經典地標。設計師泰瑞德士龐（Thierry Despont）採用現代工程並融入傳統技藝，將3層樓的空間擴展為5層樓，面積擴大近4倍。正值此之際，卡地亞特別製作一條天然珍珠項鍊，向紐約專賣店的珍珠項鍊傳奇故事致意。

這是一個以珠寶換得大宅的傳奇故事。1912年，卡地亞創始人曾孫皮埃爾卡地亞（Pierre Cartier）在紐約尋找適合開設專賣店的地方，當他發現這棟新文藝復興風格宅邸，便知找到理想地點。皮埃爾向宅邸主人、金融家莫頓普朗特（Morton F. Plant，1852〜1918）提議以一條天然珍珠項鍊交換這棟大樓；普朗特的妻子「梅茜」（Maisie）曾在第五大道712號的卡地亞看到它並深深傾心。這款珠寶臻品當時價值100萬美元，不亞於建築售價。根據「紐約時報」估算，普朗特宅邸在1916年大約價值92.5萬美元。

卡地亞成功購得這棟建築。從1917年至今，這裡一直是卡地亞美國旗艦店的所在地。