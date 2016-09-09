京華城週年慶現金回饋 中秋節開跑

2016-09-09

〔記者吳佩樺／台北報導〕各百貨週年慶陸續開跑，主打現金回饋的京華城，自中秋連假9月15日登場，持續至10月11日，在中秋連假效應下，買氣被看好。

跟其他百貨相比，京華城週年慶的最大亮點就是現金回饋，9月15日至30日全館當日累積消費滿4,800元，就能拿到400元現金、100元美食券，刷京華卡或持Living Card則回饋500元現金、150元美食券。京華卡友購買化妝品、內睡衣、香氛單筆消費滿2,800送300元現金、100元商品券。另有限定抽獎活動，最大獎包括日本環球影城、東京迪士尼海洋雙人遊。

因檔期首四日適逢中秋連假，加碼滿額抽獎活動，刷京華卡或持Living Card當日消費累積滿4,000元，可抽Samsonite行李箱。京華卡友滿額有Dyson吹風機、吸塵器等贈品。

京華城表示，因大環境不佳，保守預估整檔營業額為7.2億元，較去年的7億元微幅成長2%，此外，今年週年慶滿額回饋率最高達20%。

京華城和App開發商天奕科技合作，於館內導入最新定位科技iBeacon，搭配尋寶App「FootPoint」，民眾只要按照App指示到指定專櫃完成簽到任務，即可獲得FootPoint點數，週年慶期間全館可獲得點數總計高達5,000點，能換喜滿客電影票2張。