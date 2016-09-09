Netflix吸影力 大同跟進吸金─跨界合作結合影音平台 買大送小55吋4K電視免3萬元

2016-09-09

〔記者吳佩樺／台北報導〕美國影音串流平台Netflix今年1月登台，不少國際大廠如Sony新款電視都導入Netflix服務，大同也跟進，推出國產首款Netflix 4K電視，為衝刺銷售，55吋喊出免3萬元，首批限量200台還送32吋電視。

Netflix以原創影集走紅，目前進軍全球190個國家，全球會員數8,300萬人，其中美國會員數占比達4,700萬人。大同表示Netflix主打高畫質影片，4K影片比例約15%，用4K電視觀看才有最佳效果，新上市的Netflix 4K電視遙控器內建Netflix鍵，一鍵就能快速進入介面，不過收看Netflix還是得另外付費。

大同3C總經理張忠棋指出：「今年台灣整體電視市場銷量約112萬台，和去年持平，大同市占約7至8%，也和過去差不多，希望透過多元化商品例如Netflix 4K電視吸引年輕族群，看好帶動年底前電視銷售金額成長10%，目標至明年農曆春節要賣出3千台。」首先開賣55吋，10月會再販售50吋，售價未定。

大同Netflix 4K電視另加入Anyview Cast投射功能，能將Android手機畫面傳送到電視上觀看。此外，講究外型，包括採用C型底座、0.98公分超窄邊框設計；利用包覆性音箱，增強音質。