張立昂衣展國民男友
2016-09-09
〔記者方惠宗／台北報導〕科技、工藝加時尚，男裝品牌Carnival嘉裕引進運用手機即可輕鬆量出全身的身型密碼、創新科技的「3D量測」，加上累積多年團製與專屬尊榮的訂製服務，要讓深具傳統與講究細節的男人裁縫世界更迷人！「國民男友」張立昂昨（8）日為品牌展演2016秋冬系列，劃時代的時尚風貌與工藝設計表露無遺。
張立昂本季為嘉裕擔綱廣告主角，他透露自己對服裝剪裁十分「龜毛」，就算是微小細節，對於風格與穿著感受也大有影響。品牌全新的科技量測技術宛如為此講究人士所創。裕隆集團紡織事業群顧問溫筱鴻表示，3D量測運用大數據資料庫進行分析；透過人體掃描機取得身型密碼，進而找到最適合的專屬版型。
嘉裕同時與台元紡織合作，將數位印刷技術結合服裝設計，運用顧客所提供的圖像，並結合3D量測，製作出完美合襯的圖像服裝，體現個人專屬的衣著品味。
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