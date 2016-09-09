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張立昂衣展國民男友

2016-09-09

〔記者方惠宗／台北報導〕科技、工藝加時尚，男裝品牌Carnival嘉裕引進運用手機即可輕鬆量出全身的身型密碼、創新科技的「3D量測」，加上累積多年團製與專屬尊榮的訂製服務，要讓深具傳統與講究細節的男人裁縫世界更迷人！「國民男友」張立昂昨（8）日為品牌展演2016秋冬系列，劃時代的時尚風貌與工藝設計表露無遺。

張立昂本季為嘉裕擔綱廣告主角，他透露自己對服裝剪裁十分「龜毛」，就算是微小細節，對於風格與穿著感受也大有影響。品牌全新的科技量測技術宛如為此講究人士所創。裕隆集團紡織事業群顧問溫筱鴻表示，3D量測運用大數據資料庫進行分析；透過人體掃描機取得身型密碼，進而找到最適合的專屬版型。

嘉裕同時與台元紡織合作，將數位印刷技術結合服裝設計，運用顧客所提供的圖像，並結合3D量測，製作出完美合襯的圖像服裝，體現個人專屬的衣著品味。

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  • 嘉裕與台元紡織合作，將數位印刷技術結合服裝設計，打造客製化服務。圖為模特兒展示數位印花襯衫。（Carnival嘉裕提供）

    嘉裕與台元紡織合作，將數位印刷技術結合服裝設計，打造客製化服務。圖為模特兒展示數位印花襯衫。（Carnival嘉裕提供）

  • 張立昂展示嘉裕三件式黑色成套西裝，24,860元；白色襯衫2,880元；Carnival Generation紅色口袋巾480元。 （圖文：記者胡舜翔）

    張立昂展示嘉裕三件式黑色成套西裝，24,860元；白色襯衫2,880元；Carnival Generation紅色口袋巾480元。 （圖文：記者胡舜翔）

  • 裕隆集團紡織事業群顧問溫筱鴻。

    裕隆集團紡織事業群顧問溫筱鴻。

  • 張立昂擔任嘉裕2016年秋冬代言人；他穿Carnival Generation黑色拼接羊毛上衣，6,980元；牛仔褲，3,680元。

    張立昂擔任嘉裕2016年秋冬代言人；他穿Carnival Generation黑色拼接羊毛上衣，6,980元；牛仔褲，3,680元。

  • 嘉裕推出創新科技3D量身服務，記錄個人專屬身型密碼。（Carnival嘉裕提供）

    嘉裕推出創新科技3D量身服務，記錄個人專屬身型密碼。（Carnival嘉裕提供）

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