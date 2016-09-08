2016-09-08

記者凃盈如／台北報導

中秋倒數1週！快從琳琅滿目的禮盒中，選出最得人心的一盒，無論送人或自家人享用，都品嚐得到你的用心！

獨家初登場

各百貨通路推出的禮盒應有盡有，從初次登場禮盒、獨家禮盒，乃至老字號經典款、訴求年輕時尚的冰品、午茶禮盒，都各有擁戴者。今年新光三越、SOGO、遠百與微風集團分別推出獨家禮盒精選，新光三越自營品牌好好集，首推3款網羅台灣小農良品的獨家「好好邀月集月餅禮盒」，月餅內餡採用來自地方小農良品，傳遞道地好滋味。新光三越也針對深受消費者喜歡的日本人氣伴手禮推出全球獨家販售的選項。譬如然花抄院「花好月圓長崎蛋糕」、京都宇治老店的「伊藤久右衛門」抹茶蛋糕捲，都是火紅的人氣伴手禮。

SOGO網羅了台北知名冰品、甜品店推出精緻禮盒，如8%ice café、品悅糖等名店，推出限量小餅乾、馬卡龍禮盒，遠百更與高雄知名餐飲集團Pasadena合作，聯合旗下的法式烘焙房推出「流香月宴」月餅禮盒，口味有野菇松露、洋蔥起士培根、酒釀櫻桃巧克力、黑糖桂圓核桃4種口味，美味且具實驗新意。SOGO、新光三越同步推出的維多麗亞酒店「西洋畫派館藏月餅禮盒」，是首次登場新品，以西洋藝術家命名的6款歐式手工月餅，選用法國頂級法芙娜精品巧克力原料，外層恣意揮灑的圖騰頗具藝術性。

至於咖啡或茶禮，向來是中秋節搭配月餅最合拍解膩之選，今年也有典雅新選擇。 SOGO獨家ucc全球首間概念店COFFEE LOVER’s PLANET推出全球首賣的「陽壓罐手沖咖啡禮盒」，品牌世界首創陽壓罐咖啡豆，利用新鮮香氣系統製法，提升咖啡香氣含量47%，可品嚐到如同剛烘焙完的香氛熟成咖啡豆；誠品生活expo的CAFE SOLE，推出月下獨樂咖啡組、秋日點滴咖啡組，而無藏茗茶推出「澎派大禮盒」、「桃眼獅大禮盒」，是送給對茶品講究的朋友的不二之選。

至於微風集團今年中秋禮品專刊首度增加微風信義與微風南京，如辻利茶鋪、Osteria by Angie、L’appart等知名甜點櫃位的創意中秋禮盒，平均千元上下，微風表示，今年中秋以多樣化、獨家禮盒取勝，預估銷售業績將成長1成。

老字號港式口味

老字號經典款月餅，向來也是不退燒的商品，尤其港式月餅，深受饕客歡迎。半島酒店的超人氣鎮店之寶「奶黃月餅」，有「飛機月餅」之稱，過去必須搭乘飛機才能赴香港品嚐，一直是中秋佳節眾人夢寐以求的月餅，但自2005年開始，半島酒店每年撥出一定數量給台灣饕客，每年一釋出，就造成搶購潮，目前可在全台4個百貨專櫃購得。半島酒店奶皇月餅口味經典傳承30年，採精選椰汁與上等鹹蛋黃，堅守傳統製程，皮薄且金黃酥嫩，內餡濃郁。

遠百獨家推出香港九龍酒店迷你酥皮奶黃月餅，是造餅師傅傳承多年的獨特秘方，濃滑的奶黃餡料以人手打製，蛋黃完全融匯在奶黃當中，相比全機器製造的質感更細滑而不黏口，一口咬下，齒頰留香。

而京站JASONS超市，則推出連續18年香港銷量冠軍的美心月餅尊貴奶黃月餅，以及美心另一招牌雙黃蓮蓉月餅。

招牌台式口味

台式口味「王師父-金月娘」人氣紅不讓，純手工製成，由鬆軟細緻的綠豆沙，搭著細緻的鹹蛋黃，鬆軟入口即化，是許多長輩們指定必buy款；歷經百年懷舊滋味的台中犁記餅店「饌月」禮盒，內含招牌魯肉綠豆沙、香甜綠豆椪、人氣蛋黃酥，獨特口感鳳梨酥，人氣口味一次品嚐。

月之午茶風

若擔心送傳統月餅與人「撞衫」，那麼這幾款包裝清新、現代的禮盒，可讓人眼睛為之一亮！Afternoon Tea將人見人愛的國民點心「蛋捲」，賦予歐風午茶概念，推出質感禮盒，今年更獨家開發新口味，除經典原味蛋捲、香橙伯爵蛋捲之外，另有年度新口味巴西里起司蛋捲，包裝採精緻的淺棕金馬口鐵設計，插畫圖案清新可愛。

COLD STONE以「法式午茶」為禮盒研發概念，「星燦沁月」冰淇淋月餅禮盒首度搭配濃郁乳酪球，推出4款獨具特色的多層次風味，味道十分濃郁，一口可以嚐到巧克力外層、冰淇淋內餡以及乳酪球的特殊口感，另推「法式甜心捲禮盒」冰淇淋創意甜點及「法式饗宴禮盒」常溫糕點禮盒，價位從680元至1,680元不等。

統一星巴克即日起也推出24款包括月餅、咖啡與週邊用品設備等禮盒，價位落在300～1,680元不等。

註：價格或有更動，以各通路及現場促銷活動為準。

圖片提供／Afternoon Tea、BELLAVITA、COLD STONE、SOGO、STARBUCKS、半島精品店、京站、比漾廣場、微風、新光三越、遠百