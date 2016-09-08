LG新旗艦V20軍規防摔 台灣10月上市

2016-09-08

記者吳佩樺／台北報導、攝影

LG上半年提出模組化手機G5，雖然具新意，但在市場銷售上卻大跌跤，昨日亮相的新旗艦機V20對LG來說格外重要，不玩模組化，可看成是「G5+上代V10」的進化版，且為全球首款Android 7.0手機，首批貨量針對喜愛大螢幕的國家搶先開賣，台灣擬於10月上市。

V20外型比G5方正，無邊框突顯質感，機身材質以輕量鋁合金搭配新代矽膠，通過MIL-STD 810 G美國軍規防撞測試，可承受4英呎耐摔，但不防水。從側面按鈕能打開背蓋，採用可拆式電池，台灣販售的是雙卡版。

維持V10的雙螢幕設計，在5.7吋2K螢幕上方內崁一個小螢幕，能自訂愛用App，亮度提升2倍，字體加大50%，拍照時能利用小螢幕輔助。

LG行動通訊事業部產品企劃副總裁Hong Joo Kim表示：「V20是一款強調拍攝和影音的多媒體手機，尤其音效是一大優勢。」持續和B&O Play合作，實測音質的確不錯，另有Hi-Fi錄影、Hi-Fi Quad DAC、HD錄音機等功能。

相機部分和G5一樣為雙主相機，配置標準75度1,600萬畫素、廣角135度800萬畫素二顆鏡頭；前鏡頭則是500萬畫素、120度廣角。此外，加入混合自動對焦、升級的穩定拍攝2.0技術，幫助在移動中拍下清晰影像。其他規格為高通S820處理器、4GB RAM記憶體、64GB儲存空間、3,200mAh電池。