居家超科技！酷炫家電 好想擁有

2016-09-08

記者吳佩樺／綜合外電報導

下半年歐洲最大的德國柏林消費電子展（簡稱IFA）昨日正式落幕，各家家電大廠展示眾多酷炫家電，部分雖然只是概念產品或曾在其他大展亮相過，但刻畫出未來生活藍圖，「超科技」的智慧家居真的讓人好想擁有！

《未來概念》

Panasonic 壁櫃就是電視

Panasonic在IFA展出未來概念家電，其中包含結合壁櫃的隱藏電視，乍看之下，以為只是一個普通的櫃子，殊不知暗藏玄機，壁櫃的玻璃門其實是一台電視，當家中有朋友來作客時，絕對是一大驚喜！

Panasonic 會煮菜的桌子

Panasonic的未來概念家電延伸至廚房，捨棄傳統複雜的炊具，打造一張會煮菜的桌子，只要把食材放到盤子上，桌子會針對食材定點加熱，烹飪完後還能保溫，維持菜餚的新鮮度。此外，整合雲端服務，有大廚隨時教作菜。

Panasonic 智慧酒櫃

不同的酒類在Panasonic未來智慧酒櫃都能被保存在最佳溫度和濕度，酒櫃的玻璃門同時是一片觸控螢幕，在螢幕上點選一瓶想喝的酒，就能顯示產地、年份等資訊，甚至會建議適合搭配的菜餚。

Sony Agent 機器人管家

曾在年初西班牙MWC亮相過的Sony Xperia Smart系列概念產品在IFA顯得更為成熟，Agent是一台管控家電的智慧助理，因為頭部會轉動、眼睛會眨眼，很像一個桌上型機器人，現場展示Agent會詢問你喜歡喝什麼口味的咖啡，幫忙沖泡咖啡，十分可愛。內建相機與投影功能。

《量產新品》

任意門洗衣機 三星AddWash

三星AddWash洗衣機的最大特色是在滾筒洗衣機上再加入一個小門，能隨時丟入忘記清洗的衣物，支援iOS、Android手機監控洗衣進度。今年IFA再推出新代AddWash Slim、AddWash Combo，前者體積瘦身；後者加入烘衣機。

會攝影的智慧冰箱 三星Family Hub

三星Family Hub智慧冰箱搭載21.5吋觸控螢幕，不僅能直接在冰箱上下單買菜、播放音樂，連接三星電視還能在冰箱上看電視。冰箱內部另內建3台攝影機，透過手機可隨時觀看內部影像；此外，Bosch冰箱也有類似功能。

智慧冰箱 LG×Windows 10

LG推出採用Windows 10系統的智慧冰箱，讓冰箱如同一台巨大電腦，利用冰箱上的超大觸控螢幕就能操作。此外，只要輕敲冰箱螢幕，就會變成透明，不用打開冰箱，即可看到裡頭的狀況。

3D牙齒圖 飛利浦Sonicare牙刷

你刷牙夠認真嗎？透過手機App一覽無遺。飛利浦Sonicare FlexCare Platinum Connected toothbrush電動牙刷內建智慧感測器，與手機藍牙連線後，除了能監控刷牙方式和力道，刷牙結束後亦能同步顯示3D牙齒圖，沒有刷乾淨的區域會以不同顏色標示，提醒你該如何正確刷牙。