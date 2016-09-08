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板橋大遠百 韓流炒熱秋節氣氛

2016-09-08

〔記者凃盈如／台北報導〕板橋大遠百即日起至9月20日推出「2016韓流魅力 盡在遠百」南韓展，於7樓活動中心及B1綠洲區展，以高達300坪面積展售上百種韓國食品、用品，並推出好禮4重送，當日單筆消費滿599元就有機會抽南韓來回機票。遠百表示，此為第4次與南韓官方合作舉辦南韓展，並且是首次在中秋節期間舉辦，為了應景中秋節，展期還推出了1,688元的烤肉套餐，如8色烤肉組合、銅盤烤肉組。8色烤肉組將包含8種使用咖哩、香草、人蔘、紅酒等材料特調醃製而成的五花肉，銅盤烤肉食材以傳統烤肉使用的牛、豬、雞肉品為主，2款套餐都搭配泡菜、年糕、醬料以及韓國燒酒，另外再推4盒1,000元的韓味小菜，讓消費者體驗不一樣的秋節氣氛。

除了中秋烤肉相關食品，展場內也展售赴韓消費者必敗商品，如今年最夯的海太森林蛋糕香蕉口味、哈密瓜口味杏仁果、韓國傳統年糕，以及麵醇堂水果馬格利酒，都是最新夯品，另外，宋仲基代言LG PERIOE PumPing按壓式牙膏，也於遠百南韓展獨家販售。遠百表示，去年南韓展業績達9,860,000元，今年受惠中秋連假人潮，業績可望達到10,500,000元，預估約成長1成。

圖片提供：遠百

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  • 板橋大遠百南韓展推出Churros Lab原味吉拿棒，單價65元。

    板橋大遠百南韓展推出Churros Lab原味吉拿棒，單價65元。

  • 遠百南韓展獨家販售不二韓味哈密瓜杏仁果，原價160元，買3送1，另有拿鐵、紅石榴、法式燉牛肉口味。（記者凃盈如攝）

    遠百南韓展獨家販售不二韓味哈密瓜杏仁果，原價160元，買3送1，另有拿鐵、紅石榴、法式燉牛肉口味。（記者凃盈如攝）

  • 人蔘與泡菜娃娃為今年遠百南韓展吉祥物，現場受到許多小朋友歡迎。（記者凃盈如攝）

    人蔘與泡菜娃娃為今年遠百南韓展吉祥物，現場受到許多小朋友歡迎。（記者凃盈如攝）

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標題：板橋大遠百 韓流炒熱秋節氣氛


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