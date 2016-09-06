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瑞士維氏 打包男人浪漫

2016-09-06

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士品牌Victorinox瑞士維氏昨（5）日發表2016年秋冬系列，全新作品不僅成功將現代與傳統並重的瑞士文化體現於新作，世代相傳的工藝更融合現代頂尖技術，卓越品質更上一層。為男士多變生活方式而設計的外套與風衣可透過拉鍊或特殊的分層模組變化多種型態、一衣多穿，以利配合不同氣候或場合，全新的I.N.O.X. Titanium鈦金屬腕錶更在經過130道嚴苛的測試後問世，以完美均衡的機械結構確保堅固耐用並兼顧舒適。

Victorinox同時為Spectra™2.0經典硬殼行李箱推出海軍藍色。這個暢銷的硬殼行李箱系列今年新增可擴充容量的旅行箱款式，可依照需要的收納空間調整旅行箱的尺寸。以8輪登機型旅行箱為例，深度可增加3公分的擴充空間，調節後可符合航空公司登機的規定；中型行李箱更可擴充47%的收納空間，因其創新性摘下2016年Red Dot紅點設計獎。

圖片提供：Victorinox

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  • Victorinox 2016秋冬服裝是為男士多變的生活方式而設計。這件Mill羽絨外套可運用肩膀處的拉鍊卸下袖子、變化成羽絨背心。21,500元。

    Victorinox 2016秋冬服裝是為男士多變的生活方式而設計。這件Mill羽絨外套可運用肩膀處的拉鍊卸下袖子、變化成羽絨背心。21,500元。

  • Victorinox I.N.O.X. Titanium鈦金屬腕錶。噴砂鈦金屬錶殼、灰色錶盤搭配寶藍色橡膠錶帶。23,500元。

    Victorinox I.N.O.X. Titanium鈦金屬腕錶。噴砂鈦金屬錶殼、灰色錶盤搭配寶藍色橡膠錶帶。23,500元。

  • Victorinox Spectra™ 2.0經典硬殼行李箱。海洋藍色8輪登機型旅行箱（左起），15,700元； 29吋8輪旅行箱，18,300元；26吋8輪旅行箱，16,700元。

    Victorinox Spectra™ 2.0經典硬殼行李箱。海洋藍色8輪登機型旅行箱（左起），15,700元； 29吋8輪旅行箱，18,300元；26吋8輪旅行箱，16,700元。

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標題：瑞士維氏 打包男人浪漫


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