飯店月餅 － 時尚味 vs.傳統味

2016-09-05

記者凃盈如／台北報導

一盒好吃的月餅，若是伴隨著別出心裁的設計或話題，定更能讓收禮的人發出驚嘆。今年中秋，各飯店、通路拚裡子也拚面子，來看看哪些月餅匠心獨具。

Hologram 3D全息影片

台北W飯店今年限定推出「炫銀月光月餅禮盒」，大玩創意設計，從裡到外都讓人嘖嘖稱奇。飯店甜點主廚何玉梅設計3款獨特風味月餅，兼具傳統的心意與創新思維，如台灣噶瑪蘭威士忌奶黃、金瓜玉燕雪耳、焦糖海鹽伍仁巧克力等口味，包裝由設計新星楊奕德操刀，以月光為靈感，設計帶金屬質感與前衛氛圍，另附2只「琉璃浮空幻杯」，可透過手機播放「W登月」3D全息影片（Hologram），看到月光躍上杯身，是另類的「賞月」經驗。

而麗緻餐旅集團，特別以法式糕點費南雪為概念，開發8款不同風味的小巧甜點，接續去年將月餅包裝結合桌遊設計，成為市場話題後，今年也首度結合Hologram技術，發布獨家動畫影片，外盒的北極星圖設計概念，十分創新。

文創巧思嘗詩意

台北文華東方酒店自前年推出手工港式奶黃月餅以來，廣受好評，今年限量推出3,500盒，秉持傳統做法，繁複打造純手工美味，外盒以一輪皎潔圓月倒映在湖面，粼粼波光展詩意。

晶華飯店的「賞月」在地茶月餅禮盒，則是以台灣在地好滋味為發想，將本土好茶悉心揉入餅皮，茶香醇厚，搭配低油脂、入口即化的餅皮，清爽無負擔，且竹編外盒搭配月兔小卡片，包裝童趣有文創巧思。另也推出歷年銷售排行榜上廣受好評、師承香港師傅技藝的道地奶黃酥「花月」；盛裝於經典高雅木盒的傳統廣式月餅「醉月」；以及將經典廣式月餅縮至迷你巧口尺寸、搭配逸趣方盒包裝的「故宮晶華─璽月」等禮盒，以美味、高知名度，打造消費者送禮的品味之選。

尊榮典雅傳心意

包裝的巧思，總能打破一般人對月餅的既定印象，收到時更感覺驚喜。半島酒店2016年推出的「中秋花燈」禮盒，結合了傳統與時尚，捕捉香港中秋節戶戶張燈結綵的景象，由於造型特別、數量稀少，今年尚未推出就有主顧客詢問、搶先下訂。

香格里拉台北遠東國際大飯店，除了奶黃燕窩月餅為熱銷的回購品項，今年更首度與知名瓷器品牌法藍瓷合作，結合特製的「清蓮雅潔」瓷盤為贈禮，典雅傳達心意。

【話題禮盒】

文青風

誠品書店與高雄老店舊振南合作，推出「書盒月餅」，包裝如書冊，藉由文化思維喚起人們對於傳統節慶的記憶。至於以微酸的土鳳梨酥擁有一票「鐵粉」的「微熱山丘」，中秋節限定包裝走文青風，橘橙外盒搭配黃澄澄的明月，描繪4位創辦人共同乘兔奔月的圖像，頗具童心，盒身鏤空設計，開盒時可見新月、弦月、到月圓的趣味變化。

公益風

瞄準現代人對毛小孩的寵愛，香格里拉台北遠東國際大飯店首創推出狗狗專屬的「旺月」月餅禮盒，由主廚特製符合毛小孩營養需求比例的牛肉地瓜美味月餅，讓狗寶貝一起享受團圓滋味，並藉由對寵物的關注，邀請大家愛心做公益。購買該禮盒，每盒將捐出新台幣100元予台灣導盲犬協會。

愛心不落人後！茶食甜點店「貓茶町」與「財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心」跨界合作，推出「台灣苗」公益聯名禮盒，以品牌暢銷第一名的「鐵旺酥」、酥脆爽口的「鐵觀音蛋捲」、清新解膩的「鐵觀音銅鑼燒」以及香味獨特的「包種茶奶油酥餅」，分別組合成4款禮盒。

可愛風

美國芝加哥爆米花經典品牌Garrett，推出亞洲獨有的「Garrett爆米花中秋限定禮盒」。禮盒內含首度在台亮相的抹茶酥脆焦糖口味，以及經典人氣芝加哥招牌混搭Chicago Mix口味，分別裝在新潮的「中秋特製月兔桶」中。瑞典居家品牌IKEA，今年首度推出月餅禮盒，以越橘做成內餡，酸甜的水果口味，是中秋送禮或自用的新選擇。

圖片提供／ IKEA、Garrett、台北W飯店、文華東方、生活市集、半島精品店、香格里拉台北遠東、誠品、微熱山丘、貓茶町、麗緻餐飲集團、晶華飯店