飯店月餅 － 時尚味 vs.傳統味
記者凃盈如／台北報導
一盒好吃的月餅，若是伴隨著別出心裁的設計或話題，定更能讓收禮的人發出驚嘆。今年中秋，各飯店、通路拚裡子也拚面子，來看看哪些月餅匠心獨具。
Hologram 3D全息影片
台北W飯店今年限定推出「炫銀月光月餅禮盒」，大玩創意設計，從裡到外都讓人嘖嘖稱奇。飯店甜點主廚何玉梅設計3款獨特風味月餅，兼具傳統的心意與創新思維，如台灣噶瑪蘭威士忌奶黃、金瓜玉燕雪耳、焦糖海鹽伍仁巧克力等口味，包裝由設計新星楊奕德操刀，以月光為靈感，設計帶金屬質感與前衛氛圍，另附2只「琉璃浮空幻杯」，可透過手機播放「W登月」3D全息影片（Hologram），看到月光躍上杯身，是另類的「賞月」經驗。
而麗緻餐旅集團，特別以法式糕點費南雪為概念，開發8款不同風味的小巧甜點，接續去年將月餅包裝結合桌遊設計，成為市場話題後，今年也首度結合Hologram技術，發布獨家動畫影片，外盒的北極星圖設計概念，十分創新。
文創巧思嘗詩意
台北文華東方酒店自前年推出手工港式奶黃月餅以來，廣受好評，今年限量推出3,500盒，秉持傳統做法，繁複打造純手工美味，外盒以一輪皎潔圓月倒映在湖面，粼粼波光展詩意。
晶華飯店的「賞月」在地茶月餅禮盒，則是以台灣在地好滋味為發想，將本土好茶悉心揉入餅皮，茶香醇厚，搭配低油脂、入口即化的餅皮，清爽無負擔，且竹編外盒搭配月兔小卡片，包裝童趣有文創巧思。另也推出歷年銷售排行榜上廣受好評、師承香港師傅技藝的道地奶黃酥「花月」；盛裝於經典高雅木盒的傳統廣式月餅「醉月」；以及將經典廣式月餅縮至迷你巧口尺寸、搭配逸趣方盒包裝的「故宮晶華─璽月」等禮盒，以美味、高知名度，打造消費者送禮的品味之選。
尊榮典雅傳心意
包裝的巧思，總能打破一般人對月餅的既定印象，收到時更感覺驚喜。半島酒店2016年推出的「中秋花燈」禮盒，結合了傳統與時尚，捕捉香港中秋節戶戶張燈結綵的景象，由於造型特別、數量稀少，今年尚未推出就有主顧客詢問、搶先下訂。
香格里拉台北遠東國際大飯店，除了奶黃燕窩月餅為熱銷的回購品項，今年更首度與知名瓷器品牌法藍瓷合作，結合特製的「清蓮雅潔」瓷盤為贈禮，典雅傳達心意。
【話題禮盒】
文青風
誠品書店與高雄老店舊振南合作，推出「書盒月餅」，包裝如書冊，藉由文化思維喚起人們對於傳統節慶的記憶。至於以微酸的土鳳梨酥擁有一票「鐵粉」的「微熱山丘」，中秋節限定包裝走文青風，橘橙外盒搭配黃澄澄的明月，描繪4位創辦人共同乘兔奔月的圖像，頗具童心，盒身鏤空設計，開盒時可見新月、弦月、到月圓的趣味變化。
公益風
瞄準現代人對毛小孩的寵愛，香格里拉台北遠東國際大飯店首創推出狗狗專屬的「旺月」月餅禮盒，由主廚特製符合毛小孩營養需求比例的牛肉地瓜美味月餅，讓狗寶貝一起享受團圓滋味，並藉由對寵物的關注，邀請大家愛心做公益。購買該禮盒，每盒將捐出新台幣100元予台灣導盲犬協會。
愛心不落人後！茶食甜點店「貓茶町」與「財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心」跨界合作，推出「台灣苗」公益聯名禮盒，以品牌暢銷第一名的「鐵旺酥」、酥脆爽口的「鐵觀音蛋捲」、清新解膩的「鐵觀音銅鑼燒」以及香味獨特的「包種茶奶油酥餅」，分別組合成4款禮盒。
可愛風
美國芝加哥爆米花經典品牌Garrett，推出亞洲獨有的「Garrett爆米花中秋限定禮盒」。禮盒內含首度在台亮相的抹茶酥脆焦糖口味，以及經典人氣芝加哥招牌混搭Chicago Mix口味，分別裝在新潮的「中秋特製月兔桶」中。瑞典居家品牌IKEA，今年首度推出月餅禮盒，以越橘做成內餡，酸甜的水果口味，是中秋送禮或自用的新選擇。
圖片提供／ IKEA、Garrett、台北W飯店、文華東方、生活市集、半島精品店、香格里拉台北遠東、誠品、微熱山丘、貓茶町、麗緻餐飲集團、晶華飯店
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晶華飯店「花月」港式奶黃酥禮盒，師承自香港師傅的製作技法，金黃香酥的外皮、滑潤順口的內餡，造就品味糕點的上乘之選，每盒8粒780元。
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晶華飯店「醉月」傳統月餅禮盒，主廚精選歷年月餅禮盒的經典口味，傳承美味食譜精髓；獨一無二的長方木盒包裝，送禮典雅氣派，每盒6粒1,180元。
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台北文華東方酒店「雅閣手工奶黃月餅」 ，每盒6入共3種口味，包括經典奶黃、金華火腿奶黃以及南瓜子綠豆奶黃，1,888元。
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麗緻餐旅集團「星月團圓」中秋禮盒，以星空為設計的外盒並結合夜光效果，黑暗中能發出柔和光芒，內含8款滿月費南雪蛋糕及茶品，1,380元。
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香格里拉台北遠東「瓷月」尊榮月餅禮盒，今年與法藍瓷合作，推出附有「清蓮雅潔」瓷盤的限量款，3,888元。
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半島酒店每年捕捉香港張燈結彩的中秋意象，今年推出的「中秋花燈」，內有超人氣的「奶黃月餅」。10入，3,688元。
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台北W飯店2016「炫銀月光月餅禮盒」，可於台北W飯店1樓月餅小舖購得，每盒6入1,180元。
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文華餅房今年首度由法籍的行政西點主廚Gregory Doyen特別研發，推出「法式濃情迎月圓」巧克力月餅禮盒，每盒8入，2,288元，有椪柑牛奶巧克力、柚子黑巧克力2種口味。
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微熱山丘中秋限定包裝，附上與內盒同樣視覺主題的環保布提袋，提供10及16個裝，售價分別為420元、630元。
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誠品書店與高雄老店「舊振南」聯名推出「書盒月餅」，以「讀，百年餅香」為題，「經典共享禮盒」內含廣式月餅、經典鳳梨酥以及台灣蜜香紅茶，650元。
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香格里拉台北遠東「旺月」狗狗專屬佳節月餅 ，每盒688元、 限量500盒。
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生活市集超人氣牛奶西瓜月餅，顛覆傳統月餅造型，紅、黃西瓜一次擁有，1盒10入，特價499元。
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Garrett爆米花中秋限定禮盒，1式2入，含首度在台亮相的抹茶酥脆焦糖以及經典人氣芝加哥招牌混搭口味，498元，每日限量販售至9月30日止。
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標題：飯店月餅 － 時尚味 vs.傳統味
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