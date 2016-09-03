樂活養生新趨勢 綠建築成主流

2016-09-03

記者林耀文／專題報導、攝影

重視休閒、健康、養生的消費潮流引領下，目前台南房市建築規劃，逐漸轉朝生態綠建築住宅設計取向發展，透過建築設計巧思與植栽造景的規劃，或是選擇面對大片綠意、水景的基地，除了讓室內採光通風效果升等，也提供住戶更優質的賞景條件與休憩機能，也成為帶動區域房市成長的重點產品。

國揚建設總經理彭邵齡指出，樂活代表一種同時重視個人健康與環境永續的積極生活態度，居住健康需求，住家環境內擁有充裕的休閒綠地，或是住家賞景視野良好，提高居住健康效果，這都利於獲得樂活族認同，也是建築規劃逐漸成型的發展潮流。利用建築排列手法，將側院與後院空間，設置成空氣流動的「風巷」效果，也可讓漫射光源提高室內採光，大幅降低室內的悶熱不適感，這也是提高居住健康的有利設計模式。

綠地環境社區共享 生態賞景居家樂活

除了建築本身的規劃安排之外，基地選擇在優質的環境內，包括緊鄰大片公園綠地的第一排基地，或是社區內可直接欣賞水景、綠意，讓住戶天天享有開闊舒暢的視覺空間，達到心情鬆弛效果，這也是不少消費者選擇健康住宅的重要考量目標。

皇龍建設業務經理李俊霆指出，台南市東區與仁德區在縣市合併升格後，包括商圈與綠地環境快速整合發展，尤其是奇美博物館園區連結虎山與都會公園，廣達47萬坪的綠地空間，堪稱為台南都市之肺，大片綠景空間，成為許多民眾休閒養生重要場所。

台南市東區的綠意環境連結仁德區，除了有助提高居住品質，綠地也串連商圈，提供消費者更佳生活機能。大生活圈內的學校、市場、公園等公共設施規劃完善，住戶多為高收入家庭且素質整齊，這種地段環境特色，相當受南科主管與多金換屋客等購屋客層青睞。

地段優勢交通便利 優質綠地開創前景

九硯建設總經理林傳盛表示，透過建築規劃設計，讓住戶居住更健康，包括視覺、聽覺、嗅覺與皮膚感觸等，都要讓住戶感覺更舒適，運用在建築設計方面的可行方法，也就是經由建築排列與開口規劃，讓室內採光、通風效果提昇，透天產品可利用側院採光天井搭配大面開窗，或是頂樓壁面設置通氣窗，讓空氣能在室內流動更順暢，並經過熱空氣上升與冷空氣下降的基本物理原理作用，達到室內溫度降低的節能省碳效果，舒適的空間氛圍營造，確實是讓住戶居住更健康的設計新趨勢。

名發建設集團副總經理鍾增榮認為，永康區的大橋新開發區一帶，與中華路商圈連接，且整合東區小東路商圈、成大商圈，成功大學廣達26萬坪校園綠地，為台南市密度最高、面積最廣的公園聚落，成功大學的大學城綠意環境也擴散連結台南市東區文化中心，該區商家開設密集，加上大同路的台一線省道交通幹道通過，連結中華東路，凸顯大商圈發展規模優勢。

休閒賞景機能足 購屋買氣匯集

同時可在15分鐘左右車程連通南科，區域已設置大橋國中、大橋國小等優質學區，也闢建廣達6千餘坪的小橋公園，除了提供居民優質生活與休加上市府積極推動永康砲校一帶，廣達5萬坪的中央公園建設計畫，儼然成為台南新都心的發展態勢，休閒氛圍與優質居家環境在台南市區獨具魅力。

僑昱建築董事長蘇國桂則說，快速路網迅速串連南區，享有充裕的居住空間與樂活環境，由於南區擁有充裕的綠地休閒賞景環境，目前政府積極推動南區水交社營區改建計畫，提供上萬坪開發建地與寬闊公園綠地，結合體育公園開闊綠地環境，加上台86快速道路全線開通，可迅速連結台南市東區與南科園區，因此有不少換屋客層陸續前來購屋。