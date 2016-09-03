台史博館特區 充裕綠地近南科

2016-09-03

記者林耀文／專題報導、攝影

具備地理核心地段優勢的台南市台灣歷史博物館特區生活圈，坐擁寬闊綠地環境優勢，與鄰近快速路網便利交通條件，加上可迅速連通台南科學園區，吸引多金豪客與南科電子新貴客層持續進駐，成為台南高檔透天別墅推案新集中區。

國揚建設專案經理鄭秋玲表示，距中山高速公路永康交流道僅約8分鐘車程的台灣歷史博物館特區，開發總面積共計190.56 公頃。政府為籌建國立台灣歷史博物館用地而依都市計劃規定辦理區段徵收，並在台南市政府及國立台灣歷史博物館的雙重建設下，如今已全部完成開發，建構出一座公共設施完善、高品質之居住環境，藉由本區開發，可提供高品質、舒適之居住環境，更增添市民另一休閒遊憩及兼具教育功能生活領域。

創造養生環境 精品建築吸引頂級客

由於園區都市計劃規劃完善，安南醫院也在園區旁設立，園區規劃的商業區陸續開發，加上大型棒球場開發計畫，可讓整體園區生活機能大幅提升，讓居民享有充裕的休閒、賞景、醫療、養生與消費便利性。

由於台灣歷史博物館園區擁有充裕的綠地休閒賞景環境，加上園區旁的安南醫院設立，因此有不少醫生客層陸續前來購屋，同時因園區對外交通順暢便利，距南科園區僅約15分鐘車程，包括南科電子業高階主管、自營商、企業主客層紛紛進場，購屋客戶素質整齊。

鄭秋玲說，國揚集團過去多年來深耕南部房市，且推案實績遍及台北、台中與高雄豪宅市場，公司經營管理高層都曾參訪過不少歐美精品建築與豪宅，深刻體認台灣也可創造媲美世界先進國家的高檔建築水準，因此將史博館園區的大型基地，以精品建築為規劃目標，並陸續在該園區推出高檔透天案，獲得購屋客戶認同，建立高知名度與優質營建口碑。

該區指標型建案國揚建設「翡翠森林2期」透天別墅社區案，基地面積達2.4萬坪，規劃87戶，總價2588萬元起，採4樓半設計，地坪55-108坪，建坪110-158坪，規劃6人份室內電梯，社區入口規劃休閒泳池會館，銷售率已達五成。

專家意見

國揚建設專案經理 鄭秋玲

由於園區都市計畫規劃完善，完成與開發後，居住人口將可容納達2萬餘人，除提供高品質、舒適之居住環境外，園區規劃的商業區陸續開發後，可讓居民享有充裕的休閒、賞景、醫療與消費機能，吸引購屋買氣集中的效果趨於明顯。公司經營一向秉持以客為尊原則，從關懷住戶居住品質著眼，同時將台史博館特區生活圈內的大筆基地，定位精品別墅社區產品，全案規劃設計，以充分發揮基地賞景與寬闊優勢，期許能推升該區成為台南房市高檔住宅新集中區。