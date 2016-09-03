推案熱區買氣增溫 下半年買氣出籠
記者林耀文／專題報導、攝影
高雄房市發展，受交通路網、公共建設與商圈整合影響，居住人口大量遷移北高雄與東高雄，結合捷運與綠地環境，連帶也刺激三民區、鳳山區與楠梓區的區域房市蓬勃發展，吸引建商推案集中，成為高雄房市當前推案熱區，可望吸引下半年買氣持續回籠。
內政部公布今年上半年全台移轉數量僅10萬8581棟，為95年以來上半年新低，全年移轉棟數預估只有20萬棟出頭，而七月份高雄市房屋移轉戶數3039棟，與去年同期移轉量持平。行政區排名都是傳統買氣熱區，前三名是三民區、鳳山區，和楠梓區，各是457棟、421棟、374棟，其中三民區年成長26.59%，年成長也有1.56%。台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說，三民區公教買盤穩，楠梓區則有加工區就業人口加溫區域房市，且房價與物件相對他區價廉物美，生活、交通機能也不遜色，令交易量恆溫。
商圈綠地整合 人口紅利效應促發展
宏碁建設總經理特助李梓豪指出，高雄居住人口近年來遷移往北高雄與東高雄的趨勢明顯，尤其是人口最集中的三民區與鳳山區，二區人口即已近七十萬人，人口紅利效應也帶動房市迅速成長。例如，東高雄三民區陽明商圈、覺民商圈近年來迅速發展，包括陽明國中、民族國中等優質學區的設置，是帶動商圈成長一大推手，該總量管制學區，升學率突出，吸引眾多購屋者積極進駐該區，連帶附近科工館周圍，都成為首購客偏愛中小坪數產品的推案熱區。
友友建設董事長張永義認為，北高雄三民區知名的高級住宅區河堤社區，也受惠於設立不久的河堤國小，結合高市河堤圖書館，營造人文氣息與優質學風，也成為不少購屋者指名購屋的熱門置產區，已朝向北高雄核心商圈態勢擴大。該生活圈附近愛河流域的愛河之心、高雄微笑公園與河堤公園，從河堤路、文守路延伸至博愛路，可提供民眾散步、騎單車賞景的優質空間，型塑成優質的居住環境。
休閒消費機能充裕 鳳山景觀大樓當紅
歐美建設董事長卓永富表示，東高雄鳳山區開發成果可與北高雄比美，鳳山華青與華鳳特區的都市計畫規劃完善，特區內的建築需通過嚴格都市設計審議過程，加上特區周圍的商圈消費機能充沛，同時與熱門的文山特區商圈連結整體發展，且鄰近澄清湖風景區、正修科大與長庚醫院，可讓華鳳特區生活機能大幅提升，讓居民享有充裕的休閒、賞景、醫療、養生與消費便利性。
誠佑實業董事長翁國芳則說，緊鄰澄清湖的文山特區生活圈，整合鳳山區青年商圈、文衡商圈與三民區陽明商圈、鳥松區本館商圈等，生活機能相當充裕，對外交通也頗為便利，區域內的商業氣息濃厚且連外交通系統發達，刺激地價與房價水準維持高檔，新成屋市場的交易熱絡，買方進場動作積極，顯示多金買家對生活圈的發展認同度高，這種強勁購屋需求，也帶動該區景觀大樓市場迅速成長，在大生活圈的推動刺激下，該區又連結衛武營二廳院建設區與澄清湖風景區，應可進一步帶動區域房市蓬勃發展。
房價水準相對低檔 楠梓推案熱區正夯
華雄建設董事長劉文城表示，近年來迅速繁榮發展的楠梓區房市，也隨著台糖量販店在該區設置與第一科技大學城、土庫一帶新重劃區的蓬勃發展，商圈逐漸擴大，人口進駐增多，生活圈除了設有台糖花卉農園中心，河岸旁計畫開發的商業旅館區建設計畫，都是刺激該生活圈發展的重大建設計劃，同時該區對外交通相當發達，中山高速公路也在楠梓設置2個交流道，捷運紅線則在楠梓設置R21都會公園站、R22站區等，加上政府持續開發建設高雄都會公園，讓生活圈的交通條件與休閒機能更提昇，連帶刺激該區房市購屋需求增溫。
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