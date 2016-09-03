銷售策略奏效 建案熱起來
記者馮牧群／專題報導、攝影
如何突破銷售瓶頸，成為房市不景氣下，各家建商與代銷業者最關切的課題，近期出現一些「找對方法」的市場個案，銷售狀況優於他案而引起關注。探究原因，主要都是行銷策略精準，抓住買方心態且價格平實，才能提高接受度、對抗市場逆境。
亞昕國際開發的「昕動台北」計劃結合旗下新北市林口3個推案，近期備受市場關注，亞昕國際開發經理嚴俊偉分析，平均一週來人達30~35組，目前在報紙露出的建案廣告相對不多狀況下，廣告能見度高、帶來不少客戶。
善用媒體行銷效益 個案衝出好成績
嚴俊偉說明，「昕空樹」鄰近機場捷運A9站，規劃60坪4房產品，每坪開價50~55萬，鎖定中高階企業主管、退休換屋族；「昕世代」位於信義路、文化三路，鄰近頭湖國小知名學區及民視媒體園區，規劃16~30坪小宅，每坪開價40萬，工作人口足夠，適合投資收租；另有「天地昕」的保留戶出售，為110~250坪住宅，每坪開價45~50萬，強調林口市區正核心。
具有新北汐止門牌卻非常接近北市南港的「森學苑」，是近來相當火熱的指標個案，現場專案經理蔡孟儒表示，目前每週來人達60~70組，開案4週以來銷售已逾1成，「其中報紙廣告為來客數貢獻良多」。該案距離南港車站僅10分鐘車程，基地多達3700坪、興富發建設規劃25~38坪產品，適合首購族、雙薪家庭及大東區概念的工作人口。
興富發「國家首席」專案經理徐健倫指出，屏除農曆鬼月影響因素，先前平均每週來人有20~30組水準。該案基地面積高達7250坪，有3000坪寬廣中庭，規劃83~120坪住宅，每坪開價35~38萬，在林口第三運動中心動土後，加上媒體行銷宣傳，目前買氣穩定，銷售9成以上。
吸引民眾上門 好康、標語不能少
腦筋動得快的建商與代銷，搶搭近日Pokemon Go精靈寶可夢狂潮，直接在接待中心撒下櫻花雨，成功帶來人氣，像是遠雄左岸系列上週推出全家總動員抓寶的活動，參加PK賽並完成賞屋，就能把精靈寶貝正版專屬抱枕帶回家；中和「蒲陽雙和」不僅撒花瓣當誘餌、營造抓寶熱點，更推出現場實境尋寶遊戲吸引過路客上門。
新案放送好康也沒手軟，如淡水「合康嘉年華」推出買屋送裝潢、限時限量送20萬家電，汐止「森學苑」推出完工前輕鬆付款方案，從下訂簽約到交屋，買2房只需自備89萬、買3房自備109萬，「超級花園」廣告主打「自備90萬、南港省一半」，五股洲子洋「伯爵花園」3房含裝潢1068萬，賣得嚇嚇叫的新店「陽光PARK」則訴求每坪2字頭正義價，開賣以來每週都有破百組來人，使現場應接不暇；另有建案推出前2、3年免繳貸款利息或免繳管理費優惠，以實際回饋吸引購屋客目光。
紙媒仍是新案廣告主力
《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，從近期報紙廣告量統計來看，鬼月並沒有像往年一樣陷入低點，建案廣告量不少、工地現場的來人狀況也還不錯，報紙與雜誌仍然是當前新案行銷預算的主力，對外地客特別見效。
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標題：銷售策略奏效 建案熱起來
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