中秋烤肉趣 辦場健康又時尚烤肉趴吧

2016-09-03

記者葉思含／專題報導、照片／業者提供

隨著中秋悄然來到，又到了全家團圓烤肉的日子，國內各業者紛紛推出各項烤肉用具與新品，專家表示，烤肉一定要注意烤的健康、烤的輕鬆、烤的環保又烤的時尚，遵循中秋烤肉4大妙招，最能趁夏秋交替的涼爽氣候與親朋好友一起享受月圓人團圓的美好中秋時光。

台灣民眾最喜歡在中秋節烤肉，對於烤肉用具要求也變高，追求越來越多元，根據燦坤觀察，過去中秋節居家烤肉以傳統烤肉爐及鐵板燒商品為銷售主軸，今年發現火烤兩用爐、三明治壓烤機，甚至能製作醃製肉排的手持式攪拌棒，在中秋節期間的銷售狀況異軍突起，突破以往中秋烤肉的多元化料理頗受消費者青睞，品項數也比去年同期增1成左右。

妙招1：烤的健康

現在健康意識抬頭，越來越多家庭在享受歡樂烤肉時光之際，不忘兼顧烤肉的健康安全，尤其烤肉用具在高溫燒烤下使用容易溶出鉛、銻、鉻、砷金屬，因此是否符合ITS或SGS安全檢測認證規範成了選擇要件之一，特力屋表示，民眾也別忘了注意直接影響烤肉周遭空氣品質的木炭優劣，而直接與食材接觸的烤肉網更需重視安全性，特力屋販售之烤肉網全面通過ITS或SGS安全檢測，今年銷量表現不錯。

妙招2：烤的輕鬆

萬事起頭難，烤肉首要難事非「生火」莫屬，有了快速生火工具，享用美味不必癡癡等待，民眾可選擇生火滅火兩用罐，運用煙囪效應原理讓生火滅火更便利，使用過的炭還可保存再利用。而電子點火瓦斯噴火槍，按壓即可自動產生高溫直火，除了火力可以自行調整外，還可持續填充，重覆使用更環保。針對烤肉需使用的工具，IKEA也有多種烤盤、烹飪夾讓準備過程更加順手，特別推薦肉錘，民眾可自行準備烤肉片並加以調味。

妙招3：烤的環保

傳統烤肉用具用完即丟，無法重複利用，特力屋今年引進德國知名烤肉爐tepro全新品牌，以德國最高標準規格製造，除了歐美家庭常用的大型烤肉爐外，也根據台灣消費者的使用習慣，精選小巧輕便、好收納、易清潔型的烤肉爐，可重複使用具環保概念。除此之外，特力屋鼓勵消費者多選擇可重覆水洗款式烤肉網，省錢又環保，並推薦妙管家環保果碳，採用優質果樹木炭製成，無毒無異味，飛灰及煙都較一般木炭來得少，且燒烤時間是傳統木炭的2倍，也讓烤肉更環保。

妙招4：烤的時尚

IKEA宜家家居推薦多款兼具設計感與實用性的戶外烤肉架，讓烤肉也能很時尚，如可移動式的烤肉爐推車，可在家中戶外陽台、頂樓享受烤肉，輕鬆擁有愜意好心情；此外也有攜帶式的烤肉爐，輕巧方便攜帶至戶外使用，讓大家能在海邊、山間輕鬆享受秋高氣爽的美好天氣。除此之外還有多款烤肉烹飪小道具，包括醃肉不可或缺的大蒜壓泥器，不沾手又好清洗；或是存放烤肉食材的超值保鮮盒等烤肉好幫手，讓大家在月圓人團圓的季節能輕鬆時尚歡聚。