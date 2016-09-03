中秋烤肉趣 辦場健康又時尚烤肉趴吧
記者葉思含／專題報導、照片／業者提供
隨著中秋悄然來到，又到了全家團圓烤肉的日子，國內各業者紛紛推出各項烤肉用具與新品，專家表示，烤肉一定要注意烤的健康、烤的輕鬆、烤的環保又烤的時尚，遵循中秋烤肉4大妙招，最能趁夏秋交替的涼爽氣候與親朋好友一起享受月圓人團圓的美好中秋時光。
台灣民眾最喜歡在中秋節烤肉，對於烤肉用具要求也變高，追求越來越多元，根據燦坤觀察，過去中秋節居家烤肉以傳統烤肉爐及鐵板燒商品為銷售主軸，今年發現火烤兩用爐、三明治壓烤機，甚至能製作醃製肉排的手持式攪拌棒，在中秋節期間的銷售狀況異軍突起，突破以往中秋烤肉的多元化料理頗受消費者青睞，品項數也比去年同期增1成左右。
妙招1：烤的健康
現在健康意識抬頭，越來越多家庭在享受歡樂烤肉時光之際，不忘兼顧烤肉的健康安全，尤其烤肉用具在高溫燒烤下使用容易溶出鉛、銻、鉻、砷金屬，因此是否符合ITS或SGS安全檢測認證規範成了選擇要件之一，特力屋表示，民眾也別忘了注意直接影響烤肉周遭空氣品質的木炭優劣，而直接與食材接觸的烤肉網更需重視安全性，特力屋販售之烤肉網全面通過ITS或SGS安全檢測，今年銷量表現不錯。
妙招2：烤的輕鬆
萬事起頭難，烤肉首要難事非「生火」莫屬，有了快速生火工具，享用美味不必癡癡等待，民眾可選擇生火滅火兩用罐，運用煙囪效應原理讓生火滅火更便利，使用過的炭還可保存再利用。而電子點火瓦斯噴火槍，按壓即可自動產生高溫直火，除了火力可以自行調整外，還可持續填充，重覆使用更環保。針對烤肉需使用的工具，IKEA也有多種烤盤、烹飪夾讓準備過程更加順手，特別推薦肉錘，民眾可自行準備烤肉片並加以調味。
妙招3：烤的環保
傳統烤肉用具用完即丟，無法重複利用，特力屋今年引進德國知名烤肉爐tepro全新品牌，以德國最高標準規格製造，除了歐美家庭常用的大型烤肉爐外，也根據台灣消費者的使用習慣，精選小巧輕便、好收納、易清潔型的烤肉爐，可重複使用具環保概念。除此之外，特力屋鼓勵消費者多選擇可重覆水洗款式烤肉網，省錢又環保，並推薦妙管家環保果碳，採用優質果樹木炭製成，無毒無異味，飛灰及煙都較一般木炭來得少，且燒烤時間是傳統木炭的2倍，也讓烤肉更環保。
妙招4：烤的時尚
IKEA宜家家居推薦多款兼具設計感與實用性的戶外烤肉架，讓烤肉也能很時尚，如可移動式的烤肉爐推車，可在家中戶外陽台、頂樓享受烤肉，輕鬆擁有愜意好心情；此外也有攜帶式的烤肉爐，輕巧方便攜帶至戶外使用，讓大家能在海邊、山間輕鬆享受秋高氣爽的美好天氣。除此之外還有多款烤肉烹飪小道具，包括醃肉不可或缺的大蒜壓泥器，不沾手又好清洗；或是存放烤肉食材的超值保鮮盒等烤肉好幫手，讓大家在月圓人團圓的季節能輕鬆時尚歡聚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 女研究生海灘拍冰淇淋 遭貪吃海鷗襲擊
- 桃園大溪一護理之家11住友送醫 疑食物中毒
- 珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家
- 朱孝天婚禮倒數 峇里島婚宴現場搶先曝光
- 帶班帶心 彰商施錫昌榮獲傑出導師
- 高雄豪雨 愛河淹沒人行道 崇德橋封橋
- 偷車開不動 毒蟲用滑的
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 舊魚市場 市府將先擬保護措施
- 迎接93大遊行 警界退休高官廣發召集令
- 週日韭菜花節登場 大溪橋重開放
- 黃志芳傳駐星 府：確定就公佈
- 樂陞董公開信反諷 趙天麟︰像嫌犯自白書
- 《觀察筆記》大哉問
- BIGBANG撞到補課 取消10日下午演出
- 4年奪7金 身障謝宛蓁獲傑出運動獎
- 打敗中國強隊 來義男足奪雙冠
- 威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
- 立委促設口腔專科醫師制度
- 台籍男在中國遭砍反被拘留 在台家屬求助無門
- 三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車
- 山佳百件珍貴文物 18日展出
- 人造人暴走 安雅演活《魔詭》
- 《看問題》設管理平台 防私製偽造
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 日本虛擬歌姬初音 化身機器人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Premier vows no alteration of nuclear plans
- 安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 世大運綁亞運 逼簽賣身契？ 立委批羽協私設刑堂
- 駝背賣米粉湯 4萬血汗錢被偷光
- 低脂奶致攝護腺癌？ 學界：沒這回事
- 歐盟重罰蘋果 美議員要求報復
- 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
- 秋節烤蚵夯 帶殼牡蠣價看漲
- 中市公車延駛草屯 正式上路
- 新加坡茲卡再增38例！ 確診病例已達189例
標題：中秋烤肉趣 辦場健康又時尚烤肉趴吧
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email