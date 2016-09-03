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博聞 靜巷英倫風建築 雙商圈便利

2016-09-03

記者朱語蕎／專題報導、攝影

高雄三民區新案「博聞」，位高應大生活圈，鄰近明誠路、建工路雙商圈，周邊生活機能成熟，位靜巷環境單純，未來有輕軌捷運C28站經過，產品規劃23~49坪、2~4房都有，每坪開價23~25萬元，現推出廣告戶每坪17.8萬起，全新完工。

華友聯開發推出的「博聞」，基地位在大德街，車程5分鐘可到明誠路及建工路商圈，因鄰近高應大，且周邊有17所學校，食衣住行應有盡有，採買相當便利，車程5分鐘可上九如交流道，10分鐘內可上中正交流道，未來在大順路有輕軌C28站規劃，聯外交通更加便利。

「博聞」規劃地上15層、地下3層A、B兩棟建物，1樓有2間店面，基地前方退縮19米，規劃迎賓車道，基地四周共退出約300坪綠地。公設規劃健身房、兒童遊戲室，頂樓有曬被區及太陽能發電板，A棟單層4戶、38~49坪產品，B棟單層5戶、23~37坪，建材配有德匠廚具、三星密碼鎖、TOTO衛浴、全棟防水，並保固建材及防水3年，建商在交屋3年內，每年歲末會免費補漆一次，相當貼心。

專家意見 「博聞」專案經理 邵泓

此案位在車流較少的大德街，靜巷住宅單純寧靜，但周邊生活機能完整，鄰近大學城商圈相當便利，建商有售後服務部門，交屋後3年都提供免費補漆，全棟建材及防水也保固3年，相當重視售後服務。

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  • 主臥有低檯度開窗，空間寬敞。

    主臥有低檯度開窗，空間寬敞。

  • 餐廚區採開放式設計，配備德匠廚具、雙口爐、抽油煙機、洗碗機等。

    餐廚區採開放式設計，配備德匠廚具、雙口爐、抽油煙機、洗碗機等。

  • 實品屋規劃B6戶37坪，室內樓高3.2米，客廳後方可規劃半開放式書房。

    實品屋規劃B6戶37坪，室內樓高3.2米，客廳後方可規劃半開放式書房。

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標題：博聞 靜巷英倫風建築 雙商圈便利


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