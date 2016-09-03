登陽敦悅 七期南側雙併住家

2016-09-03

記者葉思含／專題報導、攝影

台中七期南側新成屋「登陽敦悅」擁雙公園、雙學區，規劃76.68坪獨棟雙併產品，每坪開價40~48萬元，每戶總價3090萬元起，5月公開至今已售逾3成。

台中七期南側屬低密度透天住宅環境，登陽建設業務部協理蔡蓁蓁表示，該案訴求雙公園、雙學區，基地旁鄰文心森林、南屯公園雙公園，並擁大墩國小、國中明星學區，距離捷運綠線G11站200公尺、至五權西路500公尺，可快速連結國道1號、台74線，生活便利性佳。

登陽建設是台中在地逾20年的品牌建商，此次推出「登陽敦悅」，基地位大墩四街，面積約340坪，規劃地上14樓、地下3樓獨棟雙併建築，戶戶3面採光，共26戶純住家，每戶設計76.68坪3房，樓高3.3米，規劃坡道平面車位，每個150~190萬元。

休閒設施規劃1樓迎賓大廳、接待區，閱覽室、視聽室、交誼區、健身房、前後中庭花園，設計呈現家的溫度，建材配備有全室TOTO衛浴、進口廚具，窗戶採用YKK品牌。

專家意見

「登陽建設」業務部協理 蔡蓁蓁

登陽敦悅」戶戶朝南，採均質大坪數雙併規劃，七期南側周邊幾乎沒有這樣的產品，本案外觀走現代簡約風，訴求呈現家的溫度之建築理念，前庭種植落羽松、後院為五葉松，氛圍綠意盎然，吸引在地客與台74線周邊區域客購屋，目前已售逾3成。