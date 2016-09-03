中路御品 龍安商圈 公園首排

2016-09-03

記者馮牧群／專題報導、攝影

坐落桃園國豐三街、龍安街，樓下就是龍鳳公園的「中路御品」位處龍安商圈，基地面積達963坪、正對3合1行政大樓，規劃26~50坪2~4房產品，每坪開價26~28萬元，全新落成。

龍安商圈生活機能便利，往上海路有早市、龍安黃昏市場、附近有頂好、全聯、屈臣氏，中山路上有許多商家，可達愛買、IKEA等大賣場；貫穿藝文特區與中路特區的大興西路、南北向主要幹道文中路也都聚集於此，車程2分鐘直達南桃園交流道，5分鐘就到未來捷運紅線中路站。

校園方面，該案附近的龍安國小、武陵高中為桃園富有盛名的優質學校，鄰近的國豐、龍岡、中信等3座公園，更提供全家大小放鬆的綠蔭聚落。依照政府規劃，占地143公頃的中路特區有司法行政雙園區、中央親水公園、60米林蔭大道、捷運橘線及紅線等建設，發展值得期待。

現場專案經理連家進指出，中路特區是桃園未來房市亮點，房價直追藝文特區，而龍安商圈緊鄰中路特區，機能完善，但平均每坪30萬元左右的房價親民許多，值得購屋族為未來布局。

專家意見

「中路御品」專案經理 連家進

能住市中心，不必屈就郊區，本案推出前3年免繳房貸利息或裝潢免錢的超值優惠方案，幫助首購族享有市中心的完善機能，限量8戶售完為止。值得一提的是，本案以I-KEY整合大廳、門禁、車道出入，感應卡具有資料加密功能，隨身攜帶即可自動連接感應器進出大門、電梯，生活便利性與安全性都提升。