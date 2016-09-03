國美山翫水 奇岩萬坪公園環繞

2016-09-03

記者馮牧群／專題報導、攝影

推案以台北市中心大坪數豪宅為主的國美建設，在北投奇岩重劃區推出山水代表作「國美山翫水」。集結陽明山景、萬坪公園綠地、豪宅團隊等優勢，推出30~63坪、2~4房，每坪開價70~78萬元，甫公開就廣受好評。

奇岩重劃區面積約16.88公頃，約33.4%規劃為公園綠地，形成純住宅的生態社區，採低密度開發，為維持生態原相及環境條件，政府訂定嚴密規範，建築高度有所限制，限高25米、28米、32米，最高不超過10層樓，所以一眼望去視線不受遮蔽，保留山巒層疊的天際線，寧靜慢活的步調，打開窗戶就是一片山水綠意。

現場專案經理陳政智指出，「國美山翫水」基地面積約844坪，是重劃區內難得擁有獨立街廓的案子，基地三面臨路，西側緊鄰奇岩一號公園，北側還有磺港公園、大豐公園，3座公園面積合計超過萬坪；不僅如此，基地位在建築限高最高的範圍內，高度32米、興建9層樓高建築，加上位居奇岩重劃區北側最頂端，陽明山景一覽無遺。

國美建設邀請北市豪宅團隊打造此案，由建築名師呂建勳操刀建築外觀，關傳雍規劃門廳及公共空間，景觀大師盧胤翰鋪陳庭園之美。通透開闊的空間層次，融合原有景觀條件，以自然替代奢華。公共設施相當豐富，1樓規劃迎賓大廳、訪客接待區、閱覽室、交誼廳、琴房、多功能休憩區、自行車停車空間等，2樓則有瑜珈教室、健身房，純住宅零店面，出入單純、居住更安心。

此案是整個重劃區最靠近北投既有商圈的個案，生活機能與山水景致兼備，走路到北投市場僅約6分鐘，步行約650公尺可到捷運奇岩站，一線直達台北101、信義計畫區，如選擇就近就學，清江國小、清江圖書館離家很近，孩子走路上學家長也放心。

專家意見

國美山翫水」專案經理 陳政智

國美機構在北市中心締造許多住宅地標，包括近期落成的「國美大真」及「敦南樞苑」，雙雙入選北市新十大豪宅，因此客戶認同度高，這次剛開案，每週來人及詢問度雙雙開紅盤，潛銷期看屋民眾多是北投、石牌、士林、天母等有地緣關係的買方，之後也有許多國美老客戶跨區看屋。