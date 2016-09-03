亞東醫院 通訊園區添利多
記者朱語蕎／專題報導、攝影
位處板橋及土城交界的亞東醫院，可說是房價的鞍部區，一站之隔的捷運府中和海山站，房價都比亞東醫院站高，而此區生活機能成熟，遠東集團在此興建的遠東通訊園區已陸續完工，新北市立圖書館也落腳在此，總價千萬以下就可買到2房電梯產品，1800萬起可買到大樓3房含車位，是板橋區相對便宜區塊。
東醫院站周邊生活機能多元，生活圈範圍東邊從四川路二段開始，西以台65線快速道路為止，北到華興街，生活圈部分與海山和府中商圈重疊，共享彼此機能。捷運站旁有全聯超市，廣明街有傳統早市可採買，區內還有愛買，南雅南路二段沿線小吃、超商均有，亞東技術學院對面也有許多商家，機能相當完整。
生活機能強大 聯外交通便利
聯外交通部分，縣民大道有匝道可接台65快速道路，可往三峽或桃園地區，土城中央路則可接台64快速道路，縣民大道則可通往新板特區，南雅南路及四川路公車路線多，到各捷運站和台北市區都很便利。
信義房屋板橋亞東店主任楊文綺表示，亞東醫院最大利多就是亞東通訊園區，占地24公頃，園區規劃兩大生態公園，一個已動工，將融合舊有紡織廠煙囪，打造區域新景點；區內小公園也很多，有華德、信義、華東公園環繞，可說是板橋地區少數還有新建綠地的區塊。
新案產品多元 開價6字頭
此區近期新案有新成屋的「弘韋東玥」，基地位在華東街，距離捷運站步行約3分鐘，訴求近愛買及新北圖書館，以及候選智慧建築證書，產品規劃48、68坪兩種坪數，每坪開價60~65萬元。圖書館附近還有「嘉廷家傳」，採日系制震工法，連續壁施作深達地下8樓至岩盤位置，每棟2~9樓加裝日本住友TRC制震壁，產品為28~56坪，每坪開價60萬元起。
南雅南路二段有結構中的的「勤樸富邑」，規劃27~45坪、標準2、3房產品，每坪開價55~58萬元，鄰近捷運站及亞東通訊園區，是周邊少有的中小坪數個案。靠近府中站還有「玖原富都」，27~43坪規劃，每坪平均售價約58萬元，同時享有府中及亞東醫院商圈。
遠揚系列指名度高 總價千萬內買2房
中古屋產品則以遠東集團興建的遠揚系列最為知名，楊文綺表示，「遠揚加州」第1~6期，屋齡約25~30年，每坪行情38~42萬元，捷運站對面的「遠揚加州」第8期，2房每坪約57萬，3房約50~52萬元，指標案還有「皇翔帝國」，2房每坪46萬、3房每坪則約43萬元。
圖書館周邊則以「高爾夫世界」、「高爾夫觀雲座」、「高爾夫采風座」指名度最高，屋齡雖已17~20年，但「高爾夫世界」每坪仍有47~53萬元水準，另兩個社區每坪也有48~50萬元。華廈行情每坪則在40~42萬元，若距離捷運站較遠，每坪36~40萬，靠近捷運站的公寓，每坪28~30萬，小坪數的公寓價格略高，每坪32~34萬元。
專家意見
信義房屋亞東醫院店主任 楊文綺
此區生活機能成熟，醫院、學校、圖書館、公園綠帶都有，還有遠東通訊園區持續開發規劃中，後續發展備受期待，遠東預計將舊愛買改建成50層住家大樓，園區也規劃生態綠帶、精品MALL等，整體開發讓市容機能更好。目前已完工一棟辦公大樓，部分人員已進駐，帶來不少居住需求，亞東醫院也擴建成醫療中心，不少指標社區醫生買方增加。
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標題：亞東醫院 通訊園區添利多
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