大師級建案接軌國際 “地標建物添美感

2016-09-03

記者葉思含／專題報導、攝影

台灣建築工法不斷進步，購屋族對於建築品質要求也越來越高，為吸引高端資產客目光，建商規劃豪宅當然也要更國際化，如引進Richard Meier、Richard Rogers、伊東豊雄等國際大師與團隊，矗立城市新潮建築風貌，不僅讓台灣推案接軌國際，詢問度與買氣也特別高。

台北市信義區建築可謂大師雲集，信義計劃區101大樓旁大陸建設推案「55 TIMELESS琢白」是今年最受矚目豪宅之一，總銷金額約220億元，規劃地上31層，邀請全球知名紐約白派建築大師RichardMeier理查麥爾主導設計，採用白色建築色調與玻璃展現白色量體光影，成為信義區顯著城市表情。

信義計劃區國際建案雲集 打造新街廓

而信義區另一指標，頂級吸碳節能藝術住宅「陶朱隱園」由法國頂尖新銳建築大師Vincent Callebaut設計，他是全球50位綠色星球永續綠建築獎得獎建築師之一，此次「陶朱隱園」打破傳統採用獨特且旋轉之外型，展現創新思維的外觀相當吸睛，是全球第一座「旋轉藝術品綠建築」，在綠建築、智慧建築、創新、房地產等不同面向，獲得許多獎項與標章認可，更是CNN評比之2016年9大全球城市地標中，唯一住宅類獲選。

有「最貴菜園」之稱的「富邦D1」位信義路五段，富邦建設董事長李震華表示，土地已有千坪整合完成，率先在明年推出地上35樓飯店式住宅，將邀請Richard Rogers理查‧羅傑斯規劃；而不僅信義區，黃金門牌大安區森林公園第一排豪宅「One Park Taipei信義聯勤」也由該建築師操刀，是Richard Rogers理查‧羅傑斯第一個為台灣設計的住宅作品，興建雙棟融合綠建築和環保科技頂級豪宅，並邀請Kelly Hoppen設計公設等內部陳設。

頂級豪宅比拼外觀公設 結合綠建築

除了信義、大安區一級戰區，繼「明日博」後，忠泰建設再次攜手長虹建設，明年將以忠泰長虹開發推出中山北路住宅案，可售金額約40~50億元，忠泰建設業務部副總經理瞿世泉表示，該案位中山北路、民權東路口，共規劃84戶，每戶約30~70坪，邀請操刀桃園國際機場第一航廈的日本大師團紀彥規劃建築外觀、門廳、公設空間與頂樓會館，設計走現代風，採邊建邊售，今年將開始搭接待中心，預計明年春天正式公開。

台中指標建案多 國家歌劇院領首

不僅北台灣，台中建商也瘋國際大師與團隊，日前伊東豊雄設計的國家歌劇院終於正式啟用，他在台灣的首座私人豪宅作品「富邦天空樹」也將在年底完工交屋，以大樹向上生長的綠意為概念打造39層超高前衛建築，掀起中部豪宅的國際設計風，不論是大陸建設揮軍南下推案的「格」，或是近期將交屋的「精銳音悅廳」及今年中進場的雙橡園「1617特區」等個案，均訴求國際大師以及國際團隊。

如甫交屋的「精銳音悅廳」是由半島酒店專屬設計團隊、排名世界前3大的美國BBG國際設計團隊在台灣的唯一作品，量身訂製Lounge Bar、宴會廳、健身房、游泳池等；「雙橡園1617特區」則邀請設計上海浦東四季酒店的美國Wilson Associates規劃公設，兼具休閒與奢華。大陸建設七期「格」請來義大利國寶級設計師Antonio Citterio領軍Citterio Viel & Partners規劃，結合蜂巢式外觀和琥珀色玻璃，營造時尚感。

國際建築具藝術價值 豪宅案居多

至於高雄則一直未有國際大師或團隊規劃，近期京城建設醞釀多時的兩塊美術館特區建案將首度引進國際大師操刀，受南台灣市場矚目。京城建設發言人周敬恆表示，由於國際建築師成本非常貴，與台北、台中推案動輒50至上百億元不同，高雄房價和總銷規模較難負擔，均攤在每戶別成本相當高，目前京城建設美術館特區有兩塊基地，將邀請安藤忠雄、NormanRobertFoster規劃，各設計低調型豪宅與大坪數超高樓豪宅，目前推案時程未定，已掀起高雄房地產市場話題。

住展雜誌企研室經理何世昌指出，引進國際知名建築師操刀設計是許多豪宅建案的賣點，這類名建築師作品讓房子除了具備房子本身功能性外，又帶有藝術創作品的價值。不過國外建築師大多只負責建築物立面外觀設計，內部格局仍由建商掌握，且大師設計費所費不貲，推案成本會增加不少，以致於高單價住宅才負擔得起，是高房價環境下另類產物。