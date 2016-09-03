江詩丹頓獨特視角 攝獵全世界─與名攝影師合作 最佳詮釋Overseas經典系列

2016-09-03

〔記者方惠宗／台北報導〕江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年與美國著名攝影師史蒂夫‧麥凱瑞（Steve McCurry）展開跨界合作；秉承共同的價值觀，他將拍攝世上12個特殊地點。繼上半年的墨西哥騰布里克神父水道橋、日本鶴之湯溫泉與日內瓦江詩丹頓製錶廠等6個地點，江詩丹頓現在公布另外6個境地：蘇格蘭的「多重宇宙」、衣索比亞聖城拉利貝拉、巴黎天文台、烏茲別克的撒馬爾罕、摩洛哥「藍色之城」舍夫沙萬，以及從莫斯科古姆百貨商場玻璃屋頂眺望紅場，這些獨特視角成為品牌經典系列「Overseas」的最佳詮釋。

江詩丹頓完美反映現代高級製錶追求舒適的精髓，新款Overseas兼具休閒優雅和實用，是現代旅行者的理想伴物；Overseas世界時間腕錶更加滿足旅行者需求，僅需一瞥即可輕鬆掌握全球37個時區，包括與世界標準時間（UTC）相差半小時或15分鐘的時區。錶款中央採「藍伯特投影」法描繪的陸地與海洋，搭配繪有城市名稱的半透明亮漆面盤，第三個藍寶石盤覆於地圖之上，通過煙煤灰色漸變與24小時指示盤同步，從而提供晝夜指示；半透明亮漆天鵝絨質感外圈指示著小時和分鐘。

談到這次拍攝印象最深之處，史蒂夫‧麥凱瑞以蘇格蘭「多重宇宙」（Crawick Multiverse）為例，對其所透露的古老神秘氣息感到驚喜。這是景觀設計師詹克斯（Charles Jencks）改造原是開放式煤礦區的景觀藝術設計展區；此處生態與巨石啟發出以空間、天文學和宇宙觀為基礎的設計靈感。麥凱瑞說：「這些人文傑作與眾多至今鮮為人知的景觀一樣，都是蘇格蘭悠久歷史的代表。這些結構給人一種宇宙感。」