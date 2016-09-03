黑蘭鑽極萃乳霜 嬌蘭驚艷亮相─黑蘭花萃取獨家專利抗老科技 珍貴誘人
2016-09-03
〔記者邱巧貞／東京報導、攝影〕頂級保養品市場不容小覷，法國嬌蘭自2006年推出以蘭花為主要研究成分的「蘭鑽精萃系列」，成功擄獲許多頂級客的心，今年嬌蘭又將超越蘭鑽系列，更進一步上市「黑蘭鑽極萃系列」。
嬌蘭特別選在亞洲都心最高檔的東京安縵（AMAN TOKYO）飯店發表10月即將上市的頂級「黑蘭鑽極萃乳霜」，此款乳霜採用來自南美秘魯珍稀罕有的「安第斯山黑蘭」（ Black Orchid）為核心成分，逾4萬元的定價，也是目前台灣市場上售價最高的乳霜。
嬌蘭15年前成立「全球整合性蘭花研究平台」專研蘭花與細胞壽命間的奧祕，發現野生的「安第斯山黑蘭」色澤沉黑如黑檀木，因不像其他品種的蘭花一年開花二至三個月，而是一年花期只有三週，非常稀有，因而從黑蘭花中萃取研發出獨家專利抗老科技；同時，以諾貝爾生醫獎提出的免疫機制為理論基礎，研發出此款頂級乳霜。
台灣頂級貴婦消費實力驚人，嬌蘭公關經理郭容表示，今年蘭鑽系列上市10週年特別推出「黃金生命力再造霜─金雕限量珍藏版」，定價超過5萬元，全球限量推出3,000瓶，台灣分配到360瓶，全數售罄，賣得甚至比中國市場還好，因此對於這款全新上市的頂級「黑蘭鑽極萃乳霜」也寄予厚望。
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