蔡詩芸深V 鑽動目光
2016-09-03
〔記者王瀅娟／台北報導〕閉關數月籌備新專輯的蔡詩芸為Hearts on Fire（簡稱HOF）展演與珠寶設計師Stephen Webster聯名合作的White Kites珠寶系列，一襲直開到胃的深V珠繡禮服搭配千萬頂級珠寶性感現身，笑說好像回到婚禮那一天，問她是否有拍照傳給王陽明一起「重溫舊夢」，她甜笑道：「當然有！他回說看起來不錯，妳每天穿什麼都好看！」
台灣為White Kites珠寶系列亞洲巡迴第一站，設計師Stephen Webster也親自飛來台灣宣傳。看到設計自己身上戴的珠寶的設計師就在身邊，讓蔡詩芸覺得自己是「百萬富女（million dollar girl）」！Stephen Webster表示，他第一次看到此系列珠寶戴在蔡詩芸和模特兒等漂亮的女生們身上呈現的樣子，平常都是展示在珠寶盒中，對他來說也是很新鮮的體驗。
蔡詩芸最愛簡單的設計，她佩戴的Bird項鍊正是她喜愛的樣子，「這樣的項鍊戴一條就很有存在感，不必再戴其他的珠寶。」Stephen Webster以白尾鳶為靈感，創作一系列詮釋鳶鳥飛翔的線條與動感，希望給予女人力量。圖片提供：HOF
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