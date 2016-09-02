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《裸棕魅惑》極簡裸妝藝術

2016-09-02

記者邱巧貞／台北報導

植村秀國際藝術總監打出角康這一季倡導極簡風裸妝法，應用多種形狀，提升每一位女性的獨特之美。 今年的系列主題為「裸色風尚」，打出角康透過臉部的主要特徵形狀，僅應用極少數品項，改造全臉妝感，打造出極簡風裸妝。 

自然色調的眼影不僅是很安全的選擇，也能巧妙讓眼周輪廓更清晰分明；但若運用不當，卻容易讓臉色顯得黯淡。打出角康認為：「裸妝若掌握不好，往往會使妝容模糊暗沉，導致妝感過於暗淡無光，但只要將形狀和線條具體化，即可使用極少品項打造出清晰的輪廓。」

〈低彩度 雕塑臉部輪廓〉

裸妝正因為低彩度，而能有更多的變化。打出角康表示：「彩妝的形狀概念是賦予不同妝感的關鍵，僅需要以形狀搭配膚色的色調與極少數品項，就可打造變化極大的妝感，而裸妝是突顯形狀重點的完美選擇。」 打出角康基於此彩妝哲學推出透過圓形、方形或三角形觀看女性的臉部特徵，並採用這些形狀做為化妝準則，來轉變女性的整體印象。

圖片提供／東方美、植村秀、法倈麗、黛珂、嬌蘭、必昂

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  • 如果想要突顯眼妝，其實可以先畫眼妝再畫底妝。 （記者邱巧貞攝）

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  • THREE魅光指彩，加入和底色相反色系的珠光，增添清透感的同時，打造更深邃的色彩層次。600元／瓶。

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  • 佳麗寶LUNASOL晶巧指甲油，速乾型指彩，輕塗一層，立即擁有霧面質感。520元／瓶。 （記者邱巧貞攝）

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標題：《裸棕魅惑》極簡裸妝藝術


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