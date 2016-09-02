《裸棕魅惑》朦朧版 煙燻妝
2016-09-02
記者邱巧貞／台北報導
在各種眼影當中，大地色系眼妝是最受歡迎的顏色，但若使用不當，不僅無法展現時尚感，甚至還會讓人感到老氣。該如何善用大地色系眼影？其實只要選對顏色和配色，既不容易顯髒又能輕鬆展現女性魅力，看看彩妝師們如何創造時尚的大地色系眼妝。
繼無辜感的橘色系眼妝、俐落的眼線妝，以及強調深邃眼型的偽混血兒妝容後，日本明星彩妝師坂本竜童認為今年秋冬的另一波流行是：充滿迷濛感的「羽霧眼妝」。
顧名思義，這種迷濛眼神就像用Photoshop在邊緣進行羽化效果，看不到明顯的色彩界限及線條感，可算是另一種漸層柔和版本的微煙燻妝，眼神不經意轉動就能電暈人。坂本竜童解釋，羽霧妝與傳統煙燻妝的不同點在於，首先，它不強調眼線液的俐落線條，可以使用眼線筆填滿睫毛空隙或是利用深色眼影作為眼線。
此外，在選擇的色系上，使用的重點色淡且輕柔，例如灰黑、粉彩灰，或是春夏流行的粉藍、粉紅再融入一層霧灰色的質感，因為眼影顏色輕薄，所以上妝時在眼皮暈染的範圍，反而可以比傳統煙燻妝範圍來得大。
〈3步驟 暈染不NG〉
許多人在暈染色彩層疊的眼妝，最擔心的莫過於顏色混濁，或殘粉掉落容易顯髒。坂本竜童表示：「畫煙燻妝時，只要眼睛下方不髒，整個妝看來就乾淨！」他透露小技巧：「如果你想要突顯眼妝，其實可以先畫眼妝再畫底妝。」
不想畫完眼妝卻髒了底妝，坂本竜童建議可以試試以下的方式：
1：做完整臉保養及隔離之後，在上眼皮處先上點底妝打底。
2：開始描繪眼妝，依序在上眼皮及下眼皮漸層暈染。
3：完成眼妝後，將眼妝掉落殘粉清除後，再於臉部其它部位補上粉底液。坂本竜童說：「要畫比較濃的妝時，這樣的畫法永遠OK！」
圖片提供／東方美、植村秀、法倈麗、黛珂、嬌蘭、必昂
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