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《當紅妝扮》血色紅唇

2016-09-02

記者邱巧貞／台北報導

紅唇已經不需多言，是每一季不退燒的流行趨勢，近來也有愈來愈多女性大膽搽上紅唇上街，迪奧國際彩妝師Yoshitomo Takahashi表示：「日文形容紅色『血色很好』，就是氣色很好，當你臉色不好，身體狀況不佳時，搽上紅色看起來臉色瞬間變好！」

紅唇如何畫得有型立體，他分享了上妝技巧，「首先，從上唇中央開始往兩旁描繪，下唇也是從中央往兩側搽，因為唇中央是最先接觸到光線的部位。此外，描繪完唇形後，我會使用打亮的膚色柔光筆在唇角處修飾，再次強調唇型，這樣能讓紅唇更立體、更有特色。」

圖片提供／YSL、JILL STUART、迪奧、法倈麗、嬌蘭、東方美、香奈兒

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  • 迪奧國際彩妝師Yoshitomo Takahashi表示，唇中央是受光部位，顏色要更飽和。

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  • NARS惹火唇膏＃Shirley。1,050元。

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