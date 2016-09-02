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高冷朴秀珠 模力做自己

2016-09-02

〔記者馮亦寧／台北報導〕「國際超模」朴秀珠也是BigBang人氣王GDragon的好友，才剛幫GD慶生的她，看起來有點高冷，加上白金色的頭髮和眉毛，讓人覺得很難親近，關於這點，朴秀珠笑了，她說：「讓他們去吧，我不過是做自己罷了。」

朴秀珠說，媽媽懷孕夢見美麗的珠寶和閃閃發光的寶石，所以才幫她取名為「秀珠」。從小，朴秀珠就注意自己的穿著和髮型，她甚至說：「不想去看醫生時，媽媽會用漂亮的裙子或衣服誘惑我，讓我乖乖去看醫生。」

十幾歲就搬到美國加州的朴秀珠，在那段時期喚醒了心裡隱藏的叛逆。「在美國大家容易認為亞洲人害羞、安靜，比較沒主見，容易逆來順受。那都不是我的個性，所以我必須要多做些努力，別人才能看見。」朴秀珠23歲開始了模特兒生涯，而現在的她已經是「時尚老佛爺」Karl Lagerfeld最寵愛的模特兒之一。

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  • 朴秀珠大學主修建築，但畢業後有一天逛二手衣店，意外被經紀人發覺，成為模特兒。（《marie claire美麗佳人》提供）

    朴秀珠大學主修建築，但畢業後有一天逛二手衣店，意外被經紀人發覺，成為模特兒。（《marie claire美麗佳人》提供）

  • 朴秀珠的家人雖然不反對她當模特兒，但是還是希望她玩夠了之後能找份「正經」的工作。（《marie claire美麗佳人》提供）

    朴秀珠的家人雖然不反對她當模特兒，但是還是希望她玩夠了之後能找份「正經」的工作。（《marie claire美麗佳人》提供）

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