2016-09-02

〔記者馮亦寧／台北報導〕賴雅妍放下帥氣再顯女人味，為了Pandora秋季系列珠寶，賴雅妍不但展現出優雅女人味，而且還以品牌大使的身分拍了一段影片，分享自己最喜歡的秋季系列與穿搭哲學。

Pandora在今年的秋季系列受到大自然啟發，以抽象設計、斑斕色彩及巧手工藝，為舊日風情帶來生命力。賴雅妍相當欣賞Pandora的女性色彩，她對秋季系列的看法是設計簡單，雖然是水滴型和圓型，但是設計上非常細膩，小小墜飾和串飾很適合有氣質或者喜歡走華麗風的人。而她自己看到「珍貴回憶」時馬上就聯想到懷錶，彷彿連結了家族的愛。這是維多利亞時期盛行將有紀念價值的項鍊靠近心房放置，所以就像把自己的故事好好收藏。