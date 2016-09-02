賴雅妍 戴動女人味
2016-09-02
〔記者馮亦寧／台北報導〕賴雅妍放下帥氣再顯女人味，為了Pandora秋季系列珠寶，賴雅妍不但展現出優雅女人味，而且還以品牌大使的身分拍了一段影片，分享自己最喜歡的秋季系列與穿搭哲學。
Pandora在今年的秋季系列受到大自然啟發，以抽象設計、斑斕色彩及巧手工藝，為舊日風情帶來生命力。賴雅妍相當欣賞Pandora的女性色彩，她對秋季系列的看法是設計簡單，雖然是水滴型和圓型，但是設計上非常細膩，小小墜飾和串飾很適合有氣質或者喜歡走華麗風的人。而她自己看到「珍貴回憶」時馬上就聯想到懷錶，彷彿連結了家族的愛。這是維多利亞時期盛行將有紀念價值的項鍊靠近心房放置，所以就像把自己的故事好好收藏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 賴雅妍
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 紐西蘭外海傳規模7.2大地震
- 居民抗爭中 高雄果菜市場拆除
- 金管會下令 群聯重編過去7年財報
- 豐原新火車站 最快十月開放432個機車格
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
- 環局推減塑 三義、南庄當示範點
- 花樣年華癌逝 她捐錢捐大體
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 自由廣場》破產世代拒絕再玩下去
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 奧運金、銅女「舉」人 永慶盃將領跑
- 《觀察筆記》大哉問
- 批不當黨產條例違憲 國民黨聲請釋憲
- 持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協
- 80噸污泥 亂倒河川地被活逮
- 披粉紅浴巾騎贓車 拍個正著賊認栽
- 假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯
- 微散文 正常了
- 人生護理站 以冰箱為家的女孩
- 廣播金鐘入圍揭曉 吳淡如苦苓互虧舌戰
- 徐若瑄喜宴爆料 嗆聲內傷
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 去年政治獻金 民進黨1.9億 國民黨9千萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet proposes raising percentage of social housing units for disadvantaged
- 打敗中國強隊 來義男足奪雙冠
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 張富詐騙求和解 盼月還4萬解套
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 為期2個月 開放台電研究結束
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
- 建仔「魔」幻之旅 鄭錡鴻佩服
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Civic groups warn of impending financial crisis
- 小小說 依賴粉絲團
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 韓進海運破產 南韓出口受挫
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴雅妍 戴動女人味
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分