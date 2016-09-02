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非蘋陣營新智慧錶 更美

2016-09-02

﹝記者吳佩樺／柏林報導﹞蘋果下週發表備受矚目的iPhone 7，傳言新代Apple Watch會一同現身，非蘋陣營三星和華碩鞏固勢力，在德國柏林消費電子展（簡稱IFA）分別亮相Gear S3、ZenWatch 3，外型設計上更有精品感。

三星Gear S3是首款搭載康寧大猩猩玻璃SR+的Gear系列產品，強調螢幕更堅固、耐刮，支援IP68防水。分為戶外Frontier以及典雅Classic二種版本，其中Frontier加入LTE技術。此外，沿用上代的轉控錶環，功能進化，例如不用觸控螢幕即可接收或拒絕來電。內建Samsung Pay行動支付功能，不過Samsung Pay台灣尚未開放。

ZenWatch 3是華碩首款圓形智慧錶，以珠寶級的316L不鏽鋼製成，錶框採用玫瑰金設計，錶身共有玫瑰金、銀、灰三色，內建50種以上錶面。號稱電力達2天，充電15分鐘能充電至60%電量。

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  • ZenWatch 3是華碩首款採用圓形設計的智慧錶。 （華碩提供）

    ZenWatch 3是華碩首款採用圓形設計的智慧錶。 （華碩提供）

  • 三星Gear S3是首款搭載康寧大猩猩玻璃SR+的Gear系列產品。（記者吳佩樺攝）

    三星Gear S3是首款搭載康寧大猩猩玻璃SR+的Gear系列產品。（記者吳佩樺攝）

  • 三星Gear S3的外型質感比上代更好。 （記者吳佩樺攝）

    三星Gear S3的外型質感比上代更好。 （記者吳佩樺攝）

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