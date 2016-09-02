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宏碁 遠端逗弄毛小孩

2016-09-02

﹝記者吳佩樺／柏林、攝影報導﹞下半年歐洲最大的德國柏林消費電子展（簡稱IFA）登場，宏碁火力全開，不只有機身厚度不到1公分的業界最薄筆電Swift 7、全球首款曲面電競筆電Predator 21 X，同時大舉進軍寵物市場，旗下子公司波寶創新科技推出寵物遠距互動攝影機「Pawbo+」，要搶攻龐大的「毛小孩」商機。

Pawbo+內建130度廣角鏡頭、720p HD畫質，搭配手機除了能即時監控家中寵物，還能跟寵物玩雷射光點遊戲以及餵食點心，支援雙向通話。雖然市面上不乏類似商品，但宏碁執行長陳俊聖表示：「目前寵物周邊還沒有領導品牌，宏碁希望搶下領先地位。Pawbo+不是一台冷冰冰的監控攝影機，我們更希望它是一台好玩的娛樂裝置，主人能透過它和自己的寵物互動，最多8人連線讓家中所有成員都能一起參與。」

Pawbo+在台灣官網已開放預購，原價4,980元，限量預購價3,980元，10月中旬出貨，未來會陸續推出更多Pawbo+家族周邊產品，包括逗貓棒、相機補光燈等。

此外，此次IFA宏碁在自家電腦本業同樣投注相當大的研發心力，其中全球首款曲面電競筆電Predator 21 X堪稱挑戰市場，宏碁資訊產品事業總經理高樹國指出：「從概念發想到實現成品約耗費了1年半。」設計團隊多達十多人，不斷嘗試最佳曲度，最後決定曲度2200R的效果最好，同時導入Tobii眼球追蹤技術，只要移動眼球就能打電動。

Predator 21 X尚未公開售價，但所有硬體規格皆為目前市場上的最高技術，價格昂貴可想而知，鎖定的是超級專業玩家。因為採用21吋大螢幕，重量達8公斤。

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  • 宏碁跨足寵物市場，推出寵物遠距互動攝影機Pawbo+。

    宏碁跨足寵物市場，推出寵物遠距互動攝影機Pawbo+。

  • 宏碁打造全球首款曲面電競筆電Predator 21 X，耗費1年半。

    宏碁打造全球首款曲面電競筆電Predator 21 X，耗費1年半。

  • 宏碁Pawbo+設置點心盒，可餵食寵物點心。

    宏碁Pawbo+設置點心盒，可餵食寵物點心。

  • 宏碁Pawbo+台灣官網已可預購，限量預購價3,980元。 （波寶提供）

    宏碁Pawbo+台灣官網已可預購，限量預購價3,980元。 （波寶提供）

  • 宏碁Pawbo+內建多種互動功能，例如跟寵物玩雷射光點遊戲。

    宏碁Pawbo+內建多種互動功能，例如跟寵物玩雷射光點遊戲。

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