2016-09-01

記者凃盈如／台北報導

中秋送禮，要如何送得澎湃討喜？摸清楚送禮對象的年齡和喜好，送禮定讓人留下深刻印象！

因應消費者日漸重視健康養生，白蘭氏燕窩運用「FTIR紅外線檢測」光譜檢驗技術為燕窩把關，精準分辨燕窩真假、天然與否，且是台灣唯一榮獲「世界食品品質評鑑大賞」國際品質金獎的燕窩品牌，訴求滋補養顏、幫助調整體質。

正官庄今年下半年推出的熱門商品「高麗蔘精EVERYTIME」，也是重振精氣神的工作好夥伴，同為小包裝設計，即撕即飲，保留高麗蔘精PLUS成分，守護家人的元氣活力與健康 。

德國有機草本茶品牌B&G德國農莊，則推出多款中秋限定有機草本茶禮盒，即日起至9月20日推出「買3送1」等多項超值優惠，此外，購買4瓶中瓶單品茶，即贈送獨家設計限量粉色B&G杯壺組，於全台B&G德國農莊門市限定販售。

知名頂級冰淇淋的Häagen-Dazs，今年推出8款以「玫瑰中秋」為主題的月餅禮盒，每款設計都運用了玫瑰元素，且於包裝玩新意，為中秋節注入花好月圓的時尚感，並推出多種冰淇淋月餅新口味，外層包覆脆皮巧克力，使口感更升級。即日起至9月11日止，購買1盒9折，多盒最低可享83折優惠。此外，購買滿5盒即加贈冰淇淋單球券5張，部分品項期限內至門市提領還可獲得單球冰淇淋、特色拿鐵兌換券等贈禮。

新加坡頂級茶飲品牌TWG Tea，發表了「喜慶之夜香茶月餅禮盒」，鮮桔色的明亮包裝時尚亮麗，與中秋節十分應景，該系列有傳統、雪藏2種口感月餅，共有8種不同風味，搭配TWG Tea喜慶之夜香茶，以多層次的馥郁香氛，與茶點精緻結合。

中秋喝茶配零食，向來是一大享受，王德傳今年中秋以桂花為題，並首度以茶入茶點，結合經典茶品與秋日茶食，推出「桂月」、「飄香」中秋禮盒暨系列茶禮，鼓勵茶友中秋團圓、以茶相聚，傳遞人與人間的味覺聯繫，天青色的禮盒設計，概念源自宋之問「月子桂中落，天香雲外來」詩句，結合月色、桂色等美好秋日意象。

圖片提供／B&G Tea 、Häagen-Dazs、TWG Tea、正官庄、白蘭氏、王德傳、貓茶町