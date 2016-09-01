2016-09-01

記者林欣若／台北報導

中秋烤肉怎籌備？不論是熱中烤肉、一定要豐盛上桌，或是一年一次烤個氣氛，只想簡單料理，大賣場針對不同的烤肉族群，推出最貼心的組合。

【全聯】醃漬肉品 輕鬆烤

從烤雞、烤肉組、香腸禮盒、以及烤肉必備的啤酒，全聯今年中秋準備各種烤肉食材應戰；全台100家門市推出醃漬肉品裸賣專區，讓消費者可以自行挑選已經醃漬好的烤肉食材，省時又便利。除了裸賣醃漬肉品，9/12起全台門市也有販售包裝好的醃漬肉品，如韓式梨汁五花肉片、醬漬澳洲穀飼牛小排、阿和師調味牛梅花烤肉片供民眾方便挑選。

不想為了一年一次的烤肉，花太多時間去準備各種烤肉用具？全聯推出甕仔雞組，含1隻已醃漬的甕仔雞、多功能桶仔雞爐（包含不鏽鋼烤雞架、內鍋和外爐）、烤肉網，烤爐使用完畢還可以作為湯鍋使用；海陸大餐烤肉組內含耐熱鋁盤，可直接放烤肉架上烤，也可放入烤箱烤、瓦斯爐上燒、電鍋內蒸。

【大潤發】認證食材 安心烤

經過多次食安風波，民眾對於食品安全更重視，大潤發今年特別與擁有多項食品安全認證的西北烤肉網合作，推出4種人氣TOP便利組合，3至5人份的烤肉組合包括：烤肉必備的里肌肉及吐司、和烤肉醬最對味的雞翅膀、西北烤肉網最出名的甜不辣片及魷魚丸等13種食材，只要999元，平均1人花費不到200元，C／P值超高。

另外大潤發參考去年烤肉醬在中秋節時創下銷售佳績，今年從最愛BBQ的美國引進知名品牌T.G.I FRIDAYS烤肉醬、Tony Roma’s BBQ烤肉醬，以及和雞翅最搭的FRANKS水牛城原味雞翅醬，另外還有話題性十足的超大SIZE棉花糖，讓中秋烤肉增添不一樣的風味。

【愛買】膨湃懶人包 豪邁烤

愛買的「中秋烤肉嘉年華」日前開跑。愛買發現國人對日式、韓式烤肉接受度高，每回燒肉名店來台都造成消費者大排長龍，故在今年中秋烤肉季也陸續推出韓式烤肉必備的台糖附皮豬五花、近10款日韓進口醃醬肉片、台畜韓式5色烤肉、日式居酒屋必吃的烤麻糬、日式即烤海鮮串燒、韓式烤盤等；此外，更原裝進口韓國食品大廠CJ針對牛排、豬肉、牛肉、排骨等不同肉質及烤法專用的烤肉醬，以及從日本進口照燒、壽喜燒、炭烤等近20款專用的烤肉調味商品，祭出「買一送一」起優惠。

愛買線上購物則針對不同喜好的消費者推出「烤肉懶人包」。如：包含生蠔、深海特大魷魚、挪威鯖魚一夜干、櫻桃鴨、鮭魚肚等優質食材的海陸雙拼懶人包；有大草蝦、帶殼鮑魚、鮭魚肚、櫻桃鴨、蒲燒鰻、生凍帝王蟹腳等的海陸饗宴懶人包；有雞心串、三節翅串、五花串、梅花蔥串、培根蔥串、培根金菇串等的串燒懶人包等。

【家樂福】新鮮食材 簡單烤

家樂福強調食材新鮮，用醬料輕沾就好吃，在食材部分，考量現代人烤肉喜歡簡單輕鬆，除了常見的各式肉片、蔬菜等商品，今年更推出多種免調味的日式居酒屋燒烤串、便利燒烤盒等商品，讓民眾不髒手就能輕鬆烤。

包括調味好、串好，輕鬆就可以上烤架的一串入魂免調味燒烤串；輕鬆烤肉加熱即食，不用擔心燒焦問題的便利盒。喜歡日式燒烤口味，也有日本原裝進口以甜糯米加麴釀造的日式味醂烤肉系列。還有簡單調味就美味的草蝦、以及烤肉主角牛肉系列一應俱全。

註：價格或有更動，以各通路及現場促銷活動為準。

圖片提供／全聯、愛買、家樂福、大潤發

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