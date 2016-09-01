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長長久久 佳釀禮

2016-09-01

記者凃盈如／專題報導

中秋節是團聚的重要時分，烤肉之餘，慢飲美酒佳釀，同享酒色與月光輝映的美好，共敘天倫，是秋日最值得期待的篇章。

橡木桶推出橡木桶法國蘭頌黑牌香檳雙杯禮盒、NOMAD雪莉雙桶威士忌書型禮盒，以及加拿大傑克森黑牌冰酒禮盒；法國蘭頌黑牌香檳，於法國Bon Appetit Magazine評分高達94分，更是威廉王子及凱特王妃世紀婚禮指定香檳，話題性十足，而加拿大傑克森黑牌冰酒禮盒，則徹底表現熱帶水果木瓜、芒果、杏桃及柳橙的香甜風味，豐富濃厚的果香四溢。

旭宣葡萄酒推出Irancy Les Ronces 2013（胖女人）100% Pinot Noir，酒標上女人慵懶坐在椅子上，表現了這款酒最大的特色，具備平衡的酒體，擁有小紅莓、櫻桃香氣，適合搭配起司、豬肉料理。

喜歡層次豐富的消費者，亦可考慮噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒單一麥芽威士忌禮盒。噶瑪蘭酒廠獨特的亞熱帶氣候下熟成，呈現出的迷人豐富水果香氣、淡淡木質氣息與薰香感，帶出波特酒內斂甘甜的氣質。飽滿的果香氣與頂級巧克力香的完美結合，如堅果巧克力在口中慢慢融化，後韻繚繞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 保樂力加起瓦士12年調和式蘇格蘭威士忌禮盒，含起瓦士12年調和式蘇格蘭威士忌（700ml）1瓶 + 經典起瓦士威士忌杯1只 + 迷你酒（50ml）1瓶，790元。

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  • 保樂力加馬爹利XO干邑白蘭地禮盒（700ml）1瓶+迷你酒（50ml）1瓶（限量800組），5,090元。

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  • 噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒單一麥芽威士忌禮盒，700ml，酒精濃度55～59%，3,600元，附品味鬱金香杯1只。

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  • 橡木桶NOMAD雪莉雙桶威士忌書型禮盒，內容物含NOMAD雪莉雙桶威士忌0.7L、NOMAD雪莉雙桶威士忌0.05L、NOMAD-ISO杯1只，1,250元。

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  • 橡木桶法國蘭頌黑牌香檳雙杯禮盒，含法國蘭頌黑牌香檳0.75L、蘭頌紅寶石十字架香檳杯2只，禮盒價1,900元，會員特價1,599元。

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  • 旭宣 Irancy Les Ronces 2013, Vini Viti Vinci，1,400元。

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