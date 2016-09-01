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甜美女人蛻變 Snob衣展率性

2016-09-01

〔記者林欣若／台北報導〕複合式精品店Snob一向以甜美女人味著稱，今年秋冬則注入率性優雅的中性風格，獨家引進義大利精品西裝外套品牌BLAZÉ MILANO，出自歐洲工坊的頂級面料，為女性打造出日裝、晚裝、俐落、高貴等多變的中性魅力。

BLAZÉ MILANO由三位前義大利版《ELLE》雜誌的編輯創立，憑著三位創辦人長期與時裝精品界合作累積的豐富經驗、對訂製工藝的著迷、加上對西裝外套悠久歷史的景仰，打造出不受季節、潮流影響的經典西裝款式。透過天鵝絨、羊毛、真絲等材質變化，搭配不同釦子或長短剪裁，變化出每日西裝外套、週末西裝外套、午夜西裝外套、獵裝西裝外套等多樣款式，滿足女性各種場合的穿搭需求。

每一款BLAZÉ MILANO西裝外套都有被設計師戲稱為「微笑口袋 (Smiling Pocket)」的倒掛口袋，口袋包含隱藏式的內袋和外部口袋，一件西裝外套就備有四個口袋，是方便女性收納的貼心設計，米蘭當地更提供客製化服務能繡上購買者的姓名，挑選喜愛的顏色、字型，讓每件BLAZÉ MILANO西裝外套都更獨一無二。

圖片提供：Snob

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  • BLAZÉ MILANO週末西裝外套，以簡潔的單扣設計呈現，率性輕鬆的風格，不論是適合戶外漫步、觀賞帆船比賽、夜晚小酌時，都能隨性穿搭。

    BLAZÉ MILANO週末西裝外套，以簡潔的單扣設計呈現，率性輕鬆的風格，不論是適合戶外漫步、觀賞帆船比賽、夜晚小酌時，都能隨性穿搭。

  • BLAZÉ MILANO大衣西裝外套，能代替大衣和長版西裝外套，米蘭當地提供客製化服務，訂製符合白天和夜晚需求的高級面料。

    BLAZÉ MILANO大衣西裝外套，能代替大衣和長版西裝外套，米蘭當地提供客製化服務，訂製符合白天和夜晚需求的高級面料。

  • BLAZÉ MILANO午夜西裝外套，介於黑領帶正裝和晚宴外套之間，使用輕盈的質料如羊毛和高級鋪棉，讓所有女性都能完美出席任何午宴。

    BLAZÉ MILANO午夜西裝外套，介於黑領帶正裝和晚宴外套之間，使用輕盈的質料如羊毛和高級鋪棉，讓所有女性都能完美出席任何午宴。

  • Snob創意總監曹詩薇穿出BLAZÉ MILANO另一種優雅女人味。

    Snob創意總監曹詩薇穿出BLAZÉ MILANO另一種優雅女人味。

  • 生活美學家孫怡的中性風格，很適合詮釋BLAZÉ MILANO。

    生活美學家孫怡的中性風格，很適合詮釋BLAZÉ MILANO。

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相關關鍵字： Snob 衣服 複合式精品店 西裝外套
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