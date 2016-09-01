| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

四天連假 露營趣

2016-09-01

記者林欣若／專題報導

隨著野餐、露營等戶外生活越來越受歡迎，戶外用品也跟著升級了，戶外野炊用餐不再克難，而是另一種生活享受，各大賣場今年中秋推出各種戶外用品特惠，讓烤肉更輕鬆愜意。

【大潤發 】

桶仔雞、煙燻爐 獨家款超熱賣

大潤發表示，中秋除了是月餅的超暢銷季節外，烤肉醬、烤肉用具及各式烤肉組合的銷售也十分驚人，根據數據統計在中秋前2星期的銷售期總體業績將能創造超過3千萬，其中光是烤肉用具、木炭等就能賣出5百萬的業績，因此今年大潤發引進可攜式的炭烤煙燻烤爐，圓筒般的外型不僅可以應付大量的烤肉需求，還能DIY製作土雞城的招牌菜──桶仔雞、煙燻各式香腸、火腿也不是問題，歐美暢銷上萬個，大潤發獨家引進特價999元。

另外，大潤發烤肉器具的採購今年中秋更是直接參與烤肉器具開發，依照大潤發客群及消費需求推出最適合團體聚會、各行各業中秋烤肉的最佳烤肉爐──天霸王750型悶烤雙用爐，除了採用最方便的圓筒設計外，還特地在把手兩側加裝烤盤，一方面能夠提供悶烤的效果，另方面也能放置烤熟的食物；附設溫度計，方便隨時掌握肉品的熟度以及烤爐狀況；再加上組裝時免用任何工具的傻瓜設計，預計在這次中秋檔期將能賣出上千個。

【家樂福】

窯烤PIZZA爐、玫瑰鹽烤板 花園派對最愛

今年家樂福除了平價的烤盤之外，看好四天連假烤肉派對夯，家樂福也推出許多特別的烤肉用品，包含超有話題的團圓窯烤PIZZA爐、國外花園派對最愛的瓦斯烤爐、玫瑰鹽烤板……等。另外，今年最熱門的露營活動，中秋節當然也少不了要來一起烤肉，家樂福也推出戶外用便攜瓦斯爐組，讓民眾更方便。

超有話題的團圓窯烤PIZZA爐，上下為陶土材質，中間是石盤，可以烤PIZZA、肉類、麵包等各種食材；適合露營烤肉使用的Iwatani岩谷網燒達人便攜爐，輕巧好攜帶；美味養生無須使用調味料的玫瑰鹽烤板，烤得更健康；另外也有戶外烤肉、露營必備，可摺疊好收納的Lifetime 48吋高度可調式摺疊桌，讓戶外烤肉更舒適。

【愛買】

食安級烤具 防蚊降溫商品夯

消費者「食安」觀念崛起，除了食材，烹煮用具也要用心挑選，愛買表示，去年主打以不易釋出有害物質的不鏽鋼，或食品級馬口鐵製的食安烤肉器材，銷量成長超過5成，其中去年銷量成長最高的食安烤肉架更占整體銷售量4成以上，今年將再新增4成食安款式，占比將達到8成以上，包括可摺疊好攜帶的不鏽鋼收納烤爐、可容納得下6至8人並附有置物台的原始人不鏽鋼燒烤架、自然風不鏽鋼菱形烤網、復古香腸攤造型的香腸伯烤肉爐等款式。此外，更因應日、韓風烤肉趨勢，推出專用烤肉盤，可搭配瓦斯爐、卡式爐使用。

中秋節正值盛夏，防蚊也是在戶外烤肉的防護重點之一，「茲卡病毒」，帶動防蚊商品銷量增加5成，愛買線上購物中秋烤肉季再推上百款戶外防蚊用品73折起優惠。另外，為了讓戶外烤肉也如同在家一樣舒適，愛買特地推出60款夏夜必備的防蚊商品與電風扇。

圖片提供／大潤發、家樂福、愛買

註：價格或有更動，以各通路及現場促銷活動為準。

廣告
  • 大潤發Igloo怡可樂曲線冰桶，原價2,050元，特價1,299元。

    大潤發Igloo怡可樂曲線冰桶，原價2,050元，特價1,299元。

  • 大潤發RT無煙豆炭7Kg，原價299元，特價199元。

    大潤發RT無煙豆炭7Kg，原價299元，特價199元。

  • 大潤發可攜式的炭烤煙燻烤爐，原價1,399元，特價999元。

    大潤發可攜式的炭烤煙燻烤爐，原價1,399元，特價999元。

  • 大潤發推出多種野炊用品，讓戶外生活更舒適。

    大潤發推出多種野炊用品，讓戶外生活更舒適。

  • 大潤發天霸王750型悶烤雙用爐，原價4,999元，特價3,999元。

    大潤發天霸王750型悶烤雙用爐，原價4,999元，特價3,999元。

  • 家樂福玫瑰鹽烤板售價，299元。

    家樂福玫瑰鹽烤板售價，299元。

  • 家樂福Iwatani岩谷網燒達人便攜爐，999元。

    家樂福Iwatani岩谷網燒達人便攜爐，999元。

  • 家樂福野豔紅燒烤爐，6,888元。

    家樂福野豔紅燒烤爐，6,888元。

  • 家樂福Lifetime 48吋高度可調式摺疊桌，999元。

    家樂福Lifetime 48吋高度可調式摺疊桌，999元。

  • 新格LED吸入式補蚊燈SML-B1501CL，原價790元，愛買特價399元（即日起～9/6）。

    新格LED吸入式補蚊燈SML-B1501CL，原價790元，愛買特價399元（即日起～9/6）。

  • 旺德夾立式USB隨行風扇WH-FU04＋旺德4吋USB隨行風扇WH-FU14，原價1,180元，愛買合購價598元（即日起～9/6）。

    旺德夾立式USB隨行風扇WH-FU04＋旺德4吋USB隨行風扇WH-FU14，原價1,180元，愛買合購價598元（即日起～9/6）。

  • 愛買430食品級不鏽鋼收納烤爐，原價799元，特價599元（9/7～9/20）。

    愛買430食品級不鏽鋼收納烤爐，原價799元，特價599元（9/7～9/20）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：四天連假 露營趣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.