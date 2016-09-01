2016-09-01

記者林欣若／專題報導

隨著野餐、露營等戶外生活越來越受歡迎，戶外用品也跟著升級了，戶外野炊用餐不再克難，而是另一種生活享受，各大賣場今年中秋推出各種戶外用品特惠，讓烤肉更輕鬆愜意。

【大潤發 】

桶仔雞、煙燻爐 獨家款超熱賣

大潤發表示，中秋除了是月餅的超暢銷季節外，烤肉醬、烤肉用具及各式烤肉組合的銷售也十分驚人，根據數據統計在中秋前2星期的銷售期總體業績將能創造超過3千萬，其中光是烤肉用具、木炭等就能賣出5百萬的業績，因此今年大潤發引進可攜式的炭烤煙燻烤爐，圓筒般的外型不僅可以應付大量的烤肉需求，還能DIY製作土雞城的招牌菜──桶仔雞、煙燻各式香腸、火腿也不是問題，歐美暢銷上萬個，大潤發獨家引進特價999元。

另外，大潤發烤肉器具的採購今年中秋更是直接參與烤肉器具開發，依照大潤發客群及消費需求推出最適合團體聚會、各行各業中秋烤肉的最佳烤肉爐──天霸王750型悶烤雙用爐，除了採用最方便的圓筒設計外，還特地在把手兩側加裝烤盤，一方面能夠提供悶烤的效果，另方面也能放置烤熟的食物；附設溫度計，方便隨時掌握肉品的熟度以及烤爐狀況；再加上組裝時免用任何工具的傻瓜設計，預計在這次中秋檔期將能賣出上千個。

【家樂福】

窯烤PIZZA爐、玫瑰鹽烤板 花園派對最愛

今年家樂福除了平價的烤盤之外，看好四天連假烤肉派對夯，家樂福也推出許多特別的烤肉用品，包含超有話題的團圓窯烤PIZZA爐、國外花園派對最愛的瓦斯烤爐、玫瑰鹽烤板……等。另外，今年最熱門的露營活動，中秋節當然也少不了要來一起烤肉，家樂福也推出戶外用便攜瓦斯爐組，讓民眾更方便。

超有話題的團圓窯烤PIZZA爐，上下為陶土材質，中間是石盤，可以烤PIZZA、肉類、麵包等各種食材；適合露營烤肉使用的Iwatani岩谷網燒達人便攜爐，輕巧好攜帶；美味養生無須使用調味料的玫瑰鹽烤板，烤得更健康；另外也有戶外烤肉、露營必備，可摺疊好收納的Lifetime 48吋高度可調式摺疊桌，讓戶外烤肉更舒適。

【愛買】

食安級烤具 防蚊降溫商品夯

消費者「食安」觀念崛起，除了食材，烹煮用具也要用心挑選，愛買表示，去年主打以不易釋出有害物質的不鏽鋼，或食品級馬口鐵製的食安烤肉器材，銷量成長超過5成，其中去年銷量成長最高的食安烤肉架更占整體銷售量4成以上，今年將再新增4成食安款式，占比將達到8成以上，包括可摺疊好攜帶的不鏽鋼收納烤爐、可容納得下6至8人並附有置物台的原始人不鏽鋼燒烤架、自然風不鏽鋼菱形烤網、復古香腸攤造型的香腸伯烤肉爐等款式。此外，更因應日、韓風烤肉趨勢，推出專用烤肉盤，可搭配瓦斯爐、卡式爐使用。

中秋節正值盛夏，防蚊也是在戶外烤肉的防護重點之一，「茲卡病毒」，帶動防蚊商品銷量增加5成，愛買線上購物中秋烤肉季再推上百款戶外防蚊用品73折起優惠。另外，為了讓戶外烤肉也如同在家一樣舒適，愛買特地推出60款夏夜必備的防蚊商品與電風扇。

圖片提供／大潤發、家樂福、愛買

註：價格或有更動，以各通路及現場促銷活動為準。